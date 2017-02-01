Goodyear Taksi Sürücülerine Özel, Yol Yardım Hizmeti Hediye!

Taksi Sürücüleri, “Goodyear Yol Yardım” ile yollara güvenle çıkacak!

Goodyear’dan 4 adet lastik alan taksi sürücüleri “Yol Yardım Hizmeti” kazanıyor.

Goodyear bayilerinden tek seferde 4 adet Goodyear veya Sava marka lastik alan taksi sürücüleri, “Goodyear Yol Yardım” hizmetinden faydalanıyor.

Dünyanın lider lastik üreticilerinden Goodyear; uzun saatlerini zorlu yol koşullarında geçiren taksi sürücülerine yönelik yol yardım hizmeti ile özel bir kampanya sunuyor. Tek seferde 4 adet Goodyear veya Sava marka lastik alan taksi sürücüleri, 9 Ağustos 2017 tarihine kadar “Goodyear Yol Yardım” hizmetinden faydalanabilecek.

“Goodyear Yol Yardım”, lastikle ilgili sorunlarınızda 7/24 yanınızda!

Goodyear’ın yeni yol yardım hizmeti ile taksi sürücüleri; lastik değiştirme, konaklama ve ulaşım hizmetlerinden 9 Ağustos 2017 tarihine kadar ücretsiz yararlanabilecek. Aracınızın lastiğinin patlaması veya yolda giderken lastikle ilgili bir sorun yaşamanız durumunda Goodyear Yol Yardım bulunduğunuz yere gerekli yönlendirmeyi yaparak, aracınızda stepne var ise olay yerinde değişimini gerçekleştirecek veya aracınızın en yakın lastikçiye veya Goodyear bayisine transferini sağlayacak. Bu hizmet kapsamında, bir kez KDV dahil 236 TL’lik limite kadar sunulacak. Bu program kapsamında, aracınızın lastiğiyle ilgili problemin 48 saat içersinde giderilememesi durumunda, siz ve araçta size eşlik eden yolcuların otel konaklaması da karşılanıyor.[1]

Goodyear Taksi Sürücülerine Özel Kampanya

Lastikteki sorunun giderilememesi durumunda, şayet dönmek isterseniz ikamet ettiğiniz adrese ya da eşdeğer bir noktaya ulaşımınız sağlanacak. Bu hizmet kapsamında; ekonomi sınıfı uçak bileti, otobüs, kiralık araç gibi ulaşım imkanları sunulduğu gibi, otobüs veya kiralık araç[2] veya uçak bileti temin edilmesi yardımları da bulunuyor.

Tüketiciler, tek seferde 4 adet Goodyear veya Sava marka lastik alımına ait fatura tarihinden sonraki 15 iş günü içinde; hafta içi 09:00-18:00 saatleri arasında 0212 337 43 29 numaralı telefonu arayarak veya www.goodyearyolyardim.com adresinden; aktivasyon işleminin tamamlanmasını takiben; faturanın bir kopyasını bu siteye yükleyerek ya da Goodyear’a ulaştırarak, 9 Ağustos 2017 tarihine kadar “Goodyear Yol Yardım” hizmetinden faydalanabilecek.

Kampanya, 3.500 kg’ın altındaki hafif ticari ve binek araçlar dahil olmak üzere tüm araçlar için geçerli olup, ticari araçlarda 30.000 adet aktivasyon ile sınırlıdır. Daha detaylı bilgi için www.goodyerayolyardim.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

[1] Bu hizmet, kişi başı günlük KDV dahil 236 TL’ye kadar en fazla 3 gece (oda-kahvaltı) olarak geçerlidir.

[2] Kiralık araç teminattı en fazla günlük KDV dahil 295 TL ile sınırlıdır.

Goodyear Taksi Sürücülerine Özel Kampanya!