Google 360 Derece Kameralar Hazırlıyor, 20 Sertifikalı Kamera Geliyor

Google 360 Derece Çekim Yapabilecek Kameralar Hazırlıyor.

Google Street View Ready Programını Duyurdu. 2017 yılında 20 sertifikalı 360 Derecelik Kamera Geliyor. Google 360 Derece Kameralar Hazırlıyor.

Google 360 derece çekim yapabilecek ve onları kolay yoldan internete yükleyebilecek kameralar hazırlamaya devam ediyor. Google’ın yeni standartları küresel fotoğrafları yüklemenize yardımcı olacak cinsten.

Bildiğiniz gibi 360 Derecelik bir kameranız olsa bile kendi Street View Fotoğraflarınızı yüklemek oldukça acı verici bir deneyim haline gelebilir. Her bir kaç metrede bir fotoğraf çekmek için durmanız gerekebilir ve küresel çekimleri fotoğraf makinenizden internete yüklemeye çalışmak sorun olabilir.

Tüm sorunlarla boğuşan kullanıcılara Google Yardımcı olabileceğini düşünüyor. Bu yüzden teknoloji devi donanım ortaklarıyla, küresel 360 derecelik çekimleri daha kolay hale getirebilecek 360 derecelik Kameraları Street View Görünümüne hazır standartlar haline getirmeye çalışıyor.

Street View Mobile Ready Uyumlu cihazlar hiçbir PC’ye gerek duymadan doğrudan uygulama üzerinden mesaj göndermenize olanak tanır.

Auto Ready Kameralar arabanız üzerinden yüksek çözünürlükte ve doğrulukta çekimler yapmak için tasarlanmışlar.

VR Ready Kameralar ise Sanal Gerçeklik için ihtiyaç duyduğunuz geometriyi toplarken, Sanal gerçeklik ve 360 Derecelik çekimleri bir birine bağlayor.

WorkFlow Ready Kameralar ise Sokak Görünümü yükleme araçları ile birlikte geliyor. Bazı durumlarda yükleme (hareket halindeyken) kayıt edilmesinden çok daha önemli hale gelebiliyor.

Google 360 Derece Kameralar Hazırlıyor

Google 360 Derece Kameralar Hazırlıyor, 2017’de 20 Sertifikalı Kamera Geliyor.

Mantıken hepsi aynı sertifikalara sahip değiller, markadan markaya değişiklik gösterebilir. Mobil olarak hazır bir 360 derece kamera için Yi technology gibi şirketlere yönelebilirsiniz. VR tarafından ise Matter port’a. GoPro ve Samsung ise kurumsal iş akışına hazır olarak sertifikalandırılmıştır.

VR’dan hiç etkilenmeyenlerin bile size bir tane satın almak için bir çok nedeni olabilir. Bulunduğunuz sahilde arkadaşlarınızı göstermek istediğiniz bir şeyler olabilir mesela. Öyle yada böyle Google’ın bu işi oldukça kolay hale getirecek standartları geliştirmesi güzel.

Profesyoneller içerik oluşturucuları, otomatik ve iş akışı sertifikalarından özellikle memnun olabilir. Ayrıca, bunun Google’ın diğer işletmeleri üzerinde olumlu etkileri olabilir. Muhtemelen bu standartlar 360 derecelik devrime neden olmayacak, ancak bu alandaki her küçük ivme uzun vadeli hedeflerine yardımcı olacak.

Bizim içinse Derinliği olan 360 derecelik VR görüntüleri çok kolay bir şekilde yayınlayabileceğiz. Daha ne olsun!

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