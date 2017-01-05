Google Akıllı Asistan Hizmeti Android TV, Akıllı Saatler ve Arabalarda Kullanacak

Google akıllı asistanının Tüm Android kullanan cihazlarıyla buluşturmaya kararlı!

Google Akıllı Asistanını Android TV, Akıllı Saatler ve Arabalar ile buluşturuyor. Google Akıllı Asistan Hizmeti Android TV, Akıllı Saatler ve Arabalardaki eğlence sistemlerinde kullanılmaya başlanıyor.

Google Home Cihazlarını denediyseniz, muhtemelen akıllı sesli cihazlar ile karşılaştınız demektir. Akıllı asistan hizmeti talepleriniz üzerine müzik ve video oynatmadan tutunda ihtiyacınız olan bilgilerin web üzerinden aranıp bulunmasına kadar bir çok alanda yardımcı oluyor.

Google Akıllı Asistan Hizmeti Android TV’leri Google Home cihazlarını kontrol edebilecek hale dönüştürüyor!

Teknoloji devi CES 2017’de yaptığı açıklama ile bu akıllı asistan sistemini Android TV’nin yanı sıra Android Wear akıllı göstergeleri ve araç için eğlence sistemleri içinde kullanılabileceğini duyurdu.

Google’ın Siri ve Alexa rakip olarak Android tabanlı Televizyonlarda Android Marshmallow 6.0 ve üzeri daha yeni sürümlerini çalıştırıyor olacak. TV’niz üzerinde Netflix oynatmak, Youtube üzerinden arama yapmak, ev sistemlerini ve ışıkları kontrol etmek gibi bir yığını Akıllı ev cihazlarının yaptığı işlemleri yapmak kolaylaşacak.

Kısacası Google Asistan hizmetinin nimetlerinden faydalanmak için Google Home’a ihtiyacınız kalmayacak. Yalnızca TV’nizi açıp “Ok Google” demeniz yeterli olacak.

Söz konusu özellik Android Tabanlı TV’lerin satışlarını oldukça artıracaktır.

Bu kadar mı? Tabi ki hayır!

Teknoloji devi şirket zaman içinde Android Wear 2.0’ın çalıştığı akıllı ekranların yanı sıra gömülü Google Assistant SDK’sından yararlanan diğer cihaz türlerinde de akıllı asistanının görüleceğini belirtti.

Coming soon: Your Google Assistant on Android TV and more on The Keyword