Google Allo Selfi Sticker, Allo Şimdi Size Benzeyen Çıkartmalar Üretiyor

Google Allo, Şimdi Size Benzeyen Çıkartmalar Üretiyor.

Google Allo Selfi Sticker özelliği çok hoşunuza gidecek. Size benzeyen çıkartmaları kolayca üretebileceksiniz. Google Allo ekibi size benzeyen çıkartmaları kolayca üretecek yeni algoritma geliştirdi.

Google Allo mesajlaşma servisi gittikçe güzel ve hoş özelliklere sahip olmaya devam ediyor. Eklenen Son özellikte bunlara bir örnek olarak gösterilebilir.

Şimdi Google Allo Selfinizi Kullanarak Size Benzeyen Çıkartmaları üretmenize izin veriyor. Hemde Elle çizilmiş bir çok örnek sunuyor. Ayrıca size benzeyen çıkartmaları özelleştirmeniz de mümkün. Ayırca çeşitli duygularınızı ifade edebileceğiniz nesneler ile karıştırabilirsiniz. Çöp tenekesine atılmış haliniz gibi.

Google’ın Allo ekibi, Machine Perception araştırmacılarıyla birlikte çalışıp, kişinin yüzünde kolaylıkla fark edilebilen özellikler özelliklerini seçip, önemli olmayan ayrıntıları soyutlayabilen bir algoritma oluşturma oluşturdu.

Google Allo Selfi Sticker

Bununla birlikte uygulama sanatçı Lamar Abrams tarafından oluşturulan bir dizi kafa resimler, saç stilleri ve diğer özellikleri kullanarak çimdik ve özelleştirebileceğiniz bir karakter yaratıyor.

Google, 563 katrilyon kombinasyonun mümkün olduğunu söylüyor.

Sonuçtan memnun kaldığınızda konuşmalarda kullanabileceğiniz size benzeyen çıkartmalara sahip oluyorsunuz.

Google Allo Selfi Sticker özelliği Android Kullanıcıları için şimdi kullanılabilir olmuşken iOS kullanıcıları içinde yakında geliyor.

Neural Network-Generated Illustrations in Allo on Google Research Blog

TNW