Google Asistan: Yeni Özellikleri ile Siri’ye Kafa Tutuyor!

Google’ın düzenlediği I/O etkinliğine damgasını vuran Google Asistan’dı.

Google Asistan pek çok yeni özelliğin yanında, 7 dilde hizmet verebilecek. Google I/O etkinliği!

Google Asistan, akıllı telefonların tamamında çalıştırılması planlanıyor. Düzenlenen etkinlikte iOS için yayınlandığını duyurdu (Türkiye AppStore’da henüz mevcut değil).

Asistan’a sesle komut verebildiğiniz gibi kalabalık ortamlarda yazı ile komut verebileceksiniz. Diğer bir özelliği ise seyahat eden kullanıcıları sevindirecek bir özellik.

Google Asistan’ın çeviri özelliği.

Google Lens simgesine dokunarak, kamerayı metnin üzerine getirmeniz yeterli. Asistan’ın kamerasını bir müzik konserinin reklamının üzerine yönelttiğinizde asistan sanatçıyı otomatik olarak tanıyor ve konser için bilet satın alma veya etkinliği takviminize ekleme seçeneklerini kullanıcılara sunuyor.

Önemli özelliklerden bir diğeri ise, asistan ile yemek sipariş etmek ve bunun için Android Pay ile ödeme yapma seçeneği. Asistan’a, desteklenen restoranın adını söyleyerek, sipariş verebilir ve ödemeyi Android Pay ile onaylamak için parmak izinizi kullanabilirsiniz.

Asistan’ın bu özelliklerini kullanmak için Türkçe dil desteğinin gelmesini beklememiz gerekiyor. Dil desteğinin ne zaman yayınlanacağı konusunda kesin bir tarih bulunmuyor.

Google, yaz aylarında Fransızca, Almanca, Portekizce ve Japonca dilleri için hazır olacak. İspanyolca, İtalyanca ve Korece için ise yıl sonuna kadar destek eklenecek.