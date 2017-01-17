Google Asistan Online Ödeme Yeteneğine Sahip Oluyor!

Google Asistan’ın yetenekleri arasına “Online Ödeme” ekleniyor.

Google App, Google Asistan aracılığıyla Ödeme yapmanıza imkan vermeye hazırlanıyor. Bir başka deyişle Google Asistanın Yetenekleri arasında online ödeme de giriyor.

Google Assistant, Google hizmetleri ile entegrasyonu arttıkça çok daha kullanışlı hale geliyor. 3. Parti API’lerin genişlemesi ile birlikte çok daha fazla fonksiyonlar eklenmeye devam ediyor.

Google App‘in Android, yeni beta sürümünde yapılan incelemelerde, AI destekli ödemeler yapılabileceğine dair izler var. Nasıl yapılacağı kesin olmamakla birlikte, beta sürümdeki kodlarda bulunan fonksiyonlar büyük olasılıkla Google Pixel telefonunuz aracılığıyla online satın alma işlemi yapabileceğiniz ve hatta Google Asistan hizmeti ile bunu sesli olarak aktif hale getirebileceğimizi gösteriyor.

Google Asistan Online Ödeme Yeteneğine Sahip Oluyor!

Ödemenin nasıl olabileceğine ilişkin en yakın seçenek, Amazon’un Alexa’da sunduğu gibi hesabınızla zaten ilişkilendirilmiş olan kredi kartınızı kullanmak olabilir. Bu sayede tek tıkla ödeme seçeneğide etkinleştirilmişse, Google Asistan buna aracılık edebilir.

Google Asistan Online Ödeme Nasıl Çalışacak?

Google asistanın ödeme işlemine yardımcı olması gerçekte önemli bir adım, Allo üzerinden arkadaşlarınız ile sohbet ederken paylaştığınız kıyafetleri, tek tıkla sohbet ekranından onaylayarak sipariş etmek ileride mümkün olabilir.

Google’ın geçtiğimiz ekim ayından beri sayıları yüzbinleri bulan internet sitelerinde Master ve Visa Kart ile Android Pay ödeme sistemini etkinleştirmek için birlikte çalıştığı biliniyor. Bu sebeple çevrimiçi alışveriş için akıllı telefonu kullanarak ödeme yapmak giderek yaygınlaşıyor olacak. Bu işlem sırasında Google Asistan’ın araya girerek size yardımcı olması ise harika olacak.

Google Asistan’ın önümüzdeki aylarda Android Wear tabanlı akıllı ekranlara, Android TV’lere ve hatta Otomobillere gelmesi bekleniyor. Dolayısı ile Asistan aracılığı ile ödemeyi tüm bu alanlarda kullanabiliyor olmak ilginç olacak.

Google App Prepares to add Support for making Payments through Google Assistant on XDA Developers