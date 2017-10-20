Google Bilgisayar Korsanlarına Para Ödeyecek, Bakın Neden?

Google, en iyi Android uygulamalarında kusur bulan korsanlara para ödeyecek.

Google Bilgisayar Korsanlarına Para Ödeyecek, Bakın Neden?

Google, Android Uygulamalarının açıklarını gidermek için farklı bir yol deniyor. Teknoloji Devi Android Markette kullanımda olan ve en iyiler arasında bulunan bazı Android Uygulamarının kusurlarını tespit etmek için bilgisayar korsanlarına para ödeyecek.

Şimdilik bu program kapsamında bir avuç geliştiricinin uygulamarı yer alıyor.

Google Bilgisayar Korsanlarına Para Ödeyecek

Google, muhtemelen mevcut bir programdan tamamen ayrı yeni bir hata ödül programı başlatıyor. Google Play mağazasındaki uygulamaların kalitesini yükseltmeyi hedefliyor.Eski programı, web sitelerinde ve işletim sistemlerinde kusur bulmaya odaklansa da, bu yeni program; Android’in en popüler üçüncü taraf uygulamalarında güvenlik açıklarını bulan bilgisayar korsanlarına para ödemeyi ön görüyor. Bulgularını doğrudan geliştiricilere sunmak ve ödülleri toplamak için HackerOne Ödül platformu üzerinden birlikte çalışmak gerekiyor.

Google’ın ödül kriterlerini karşılayan her bir açık için 1000 Dolarlık ödül söz konusu. Şimdilik, Dropbox, Duolingo, Line, Snapchat, Tinder, Alibaba, Mail.ru ve Headspace’de uygun bir kusur bulan bilgisayar korsanları yalnızca büyük para alabilirler.

Google bu programa daha fazla geliştiriciyi katarak Uygulama Kalitesini üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.