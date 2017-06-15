Google Drive Sabit Diskinizi Otomatik Yedekleyecek, 28 Haziran’da Başlıyor

Google Drive Sabit Diskinizi Otomatik Yedekleyecek

Google Drive Sabit Diskinizi Otomatik Yedekleyecek, 28 Haziran’da Başlıyor.

Google Drive mevcut durumda en iyi bulut saklama araçlarından biri ve 28 Haziran’dan itibaren hizmet, sabit diskinizden tüm klasörleri yedeklemenize ve onları hesabınızla senkronize etmenize izin vermeye başlayacak.

Nasıl Kullanabilirsiniz?

Bu hizmetten yararlanmak için ilk önce PC’niz veya Mac’ınız için Yedekleme ve Senkronizasyon aracını indirmeniz gerekir.Oturum açtıktan sonra, masaüstünüzde hangi klasörleri yedeklenmesini istiyorsanız onları seçebilirsiniz. Bu yeni özellik, Drive’ı kapsamlı bir şekilde kullanan insanlar için oldukça kullanışlı olacaktır. Ayrıca yedeklenmiş dosyalar için güçlü bir arama işlevine sahip olması da ayrı bir güzellik olur.

Bununla birlikte, Google bu özelliği desteklemek için yeni fiyatlandırma planları getirmediği sürece; Ücretsiz olarak yalnızca 15 GB boş alana sahip olduğu için, Drive’ın yedeklemesi ve diğer hizmetleri için cebinizden biraz daha fazla para çıkma ihtimali de var. Fazlasını kullanmak isteyenler bir üst paketleri almak zorunda kalabilir. 1TB alanın yılda 100$’a mal olabilir.

Yedekleme ihtiyacınız için Google Drive’ı düşünürseniz Bu Fiyatları Dikkate Alabilirsiniz!



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