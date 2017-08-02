Google Earth iOS, Google’ın Yeni Fantastik Uygulaması Şimdi iOS’ta

Güncellenmiş Google Earth Uygulaması artık iOS kullanıcılarının hizmetinde!

Google Earth iOS, Google’ın Yeni Fantastik Uygulaması iOS kullanıcıları için artık indirilebilir.

Google Eartj nisan ayında en büyük güncellemesini yaptı. Bu büyük güncellemeden ilk önce Android Kullanıcıları ve Web sürümü kullanıcıları istifade etti.

Neyse ki geliştirilmiş yeni özelliklerin yer aldığı yeni fantastik uygulamanın iOS sürümüde artık indirilebilir – kullanılabilir durumda.

Uygulamanın güncellenmiş sürümünde çeşitli konumlar ile ilgili 3D haritalarda yer alıyor. Harita üzerindeki işaretleri kullanarak paylaşılabilir “kartpostallar” da çekebilir ve gönderebilirsiniz.

Google Earth iOS Tokyo !

Ayrıca, 360 derecelik görüntüler ve ziyaret ettiğiniz yerlerle ilgili eğlenceli bilgiler sunmak üzere saçılmış bilgi kartları içeren ilginç yerlerin interaktif turlarına katılmanıza olanak tanıyan yeni bir Voyager bölümü var.

Nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız, Kendimi Şanslı Hissediyorum –I’m Feeling Lucky düğmesini deneyebilirsiniz.

Google Earth iOS uygulamasının iOS sürümünü şimdi indirebilirsiniz.