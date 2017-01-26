Google Fotoğraflar Paralel Yükleme Özelliği ile 2 Kat Daha Hızlı

Google Fotoğraflar iOS Uygulaması 2.8.0 sürümü yayımlandı!

Yeni sürüm ile paralel yükleme özelliği geldi. Bu sayede 2 kata kadar daha hızlı fotoğraf yüklemek mümkün.

2.8.0 Sürümündeki Yenilikler

• Paralel yükleme özelliği sayesinde şimdi 2 kata kadar daha hızlı fotoğraf yedekleyebilirsiniz.

• Filmleri düzenleyerek orijinal ses dosyaları ekleyebilir veya müzik dosyalarını kaldırabilirsiniz.

• Performans iyileştirmeleri.

Google Fotoğraflar Paralel Yükleme Özelliği

Google Fotoğraflar, tüm fotoğraflarınızı ve videolarınızı saklamak için kullanabileceğiniz daha akıllı bir uygulamadır ve günümüzün fotoğraf çekim biçimlerine uygun olarak geliştirilmiştir.

Google Fotoğraflar ile neler yapabilirsiniz?

• ÜCRETSİZ VE SINIRSIZ DEPOLAMA ALANI: Sınırsız miktarda fotoğrafı ve videoyu 16 megapiksel ve 1.080p HD’ye kadar ücretsiz yedekleyebilirsiniz. İstediğiniz cihazdan ve photos.google.com adresinden erişebilirsiniz. Fotoğraflarınız güvendedir ve size özeldir.

• YER AÇIN: Telefonunuzda bir daha asla yer sorunu endişesi yaşamayın. Güvenle yedeklenen fotoğraflar tek bir dokunuşla cihazınızın depolama alanından kaldırılabilir.

• GÖRSEL ARAMA: Artık, bir fotoğrafı bulmak için o fotoğrafta görünen kişilere, yerlere ve nesnelere göre arama yapabilirsiniz. Etiketleme gerekmez.

• FOTOĞRAFLARA HAYAT VERİN: Fotoğraflarınızdan otomatik olarak oluşturulmuş filmler, kolajlar, GIF’ler, panoramalar vb. alın. İsterseniz bunları kolayca kendiniz de oluşturabilirsiniz.

Google Fotoğraflar Paralel Yükleme Özelliği!

• GELİŞMİŞ DÜZENLEME: Fotoğrafları tek bir dokunuşla dönüştürebilirsiniz. İçeriğe duyarlı filtre uygulamak, ışığı ayarlamak ve daha fazlasını yapmak için sezgisel ve güçlü fotoğraf ve video düzenleme araçlarından yararlanabilirsiniz.

• AKILLI OTOMATİK ALBÜMLER: Zahmetsizce daha iyi hikayeler anlatın. Bir etkinlik veya gezi sonrasında, en iyi fotoğraf karelerinizi içeren yeni bir albümü otomatik olarak alın, ardından diğer kullanıcıları fotoğraflarını eklemeye davet edin.

• BİRKAÇ SANİYEDE FOTOĞRAF GÖNDERİN: Kotanızı kısa mesajla ve e-postayla fotoğraf göndererek harcamayın. İstediğiniz kişiyle anında 1.500 fotoğraf paylaşabilirsiniz.

• YENİDEN KEŞFEDİN: Anılarınızı yeniden yaşamak hiç olmadığı kadar kolay. Geçen yıl bugün çektiğiniz fotoğraflardan oluşturulmuş kolajlar alın.

• YAYINLAMA: Chromecast desteğiyle fotoğraflarınızı ve videolarınızı TV’nizde görüntüleyebilirsiniz.

Not: Yüze göre gruplandırma özelliği tüm ülkelerde kullanıma sunulmamıştır.

GPS’in arka planda sürekli çalışması pil ömrünü önemli ölçüde azaltabilir. GPS’in arka planda çalışmasını gerektiren isteğe bağlı özellikleri etkinleştirerek bize izin vermediğiniz sürece Google Fotoğraflar arka planda GPS çalıştırmaz.

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