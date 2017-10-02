Google Fotoğraflar Video Paylaşımını Hızlandırdı, Yavaş Bağlantılar Engel Değil

Google Fotoğraflar şimdi daha hızlı!

Google Fotoğraflar Video Paylaşımını Hızlandırdı, Yavaş Bağlantılar Engel Değil!

Google Fotoğraflar Yavaş Bağlantılarda Video Paylaşımını Kolaylaştırıyor. Google Photos Sürüm 3.6 ile daha hızlı video paylaşımı geldi.

Google Fotoğraflar milyonlarca Android Cihazda ön yüklemeli olarak geliyor. Uygulamanın 500 Milyon kullanıcısını harekete geçirmenin etkili yollarını aramaları aslında şaşırtıcı değil. Uygulama ile daha fazla görseli ve bu görsellerden yaratılan video klipleri AI yardımcı araçlarını kullanarak paylaşmanızı sağlamaya çalışıyor.

Şimdi ise bu mobil video paylaşım zevkini engelleyebilecek herhangi bir mobil sinyal zayıflığı engelini de ortadan kaldırıyor. Uygulamanın en son güncellemesi bu yılın başlarında ortaya çıkan yeni özellik üzerine kurgulu…

Google Fotoğraflar Mart ayında, zayıf mobil bağlantıyı tespit ettiğinde daha düşük bir çözünürlükte yedeklemeye başladı. Yüksek hızlı bağlantı yada WiFi devreye girdiğinde yüksek kaliteli hali üzerine basıldı.

Bu şekilde herhangi bir sinyal zayıflığı size engel olmaktan çıkıyor. Hareket halindeyken kalite olarak daha düşük bir şekilde bile olsa resimlerinizi yükleyebilir ve paylaşabilirsiniz.

Google Fotoğraflar Video Paylaşımını Hızlandırdı, Yavaş Bağlantılar Engel Değil!

Android için Google Photos sürüm 3.6’yı indirin ve hemen değişikliğe göz atın.

Play Store’daki açıklamayı şöyle sürdürüyor:

Daha hızlı video paylaşımı

“Paylaşım için düşük çözünürlüklü kopyaları yükleyip daha sonra bunları yüksek çözünürlüklü sürümleriyle değiştirerek Google Fotoğraflar’da video paylaşımıyla ilgili bekleme süresini kısalttık.” denildi.

Uygulamanın ürettiği düşük çözünürlüklü kopyanın tam çözünürlüğünden bahsedilmiyor ancak; seyahat halindeyken veya bant genişliğinin sıfırlara yakın geldiğinde; video dosyalarını (büyük olma eğiliminde olan) paylaşmak için bir nimet olarak görülebilir.

Öyle yada böyle Google Fotoğrafların sonra yüksek çözünürlükle değiştireceğini bilirsiniz.