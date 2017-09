Google HTC Pixel Ekibini Satın Aldı, Tam 1.1 Milyar Dolar HTC ARGE ekibinin yarısı için ödenecek.

Google HTC Pixel Ekibini 1.1 Milyar Dolara Satın aldı. HTC kendi akıllı telefonlarına ve Vive VR kulaklık Setinin geliştirmeyi sürdürecek.

Günlerdir süren spekülasyonlar nihayet sonlandı. HTC Google’ın Pixel ve Pixel XL telefonlarını yapan kendi içindeki “Powered by HTC R&D Bölümünü Google’ a 1.1 Milyar Dolar karşılığında sattığını duyurdu.

HTC’nin CFO’su Peter Shen’in açıkladığına göre şirketin ARGE bölümündeki 4000 kişilik ekibin yarısı Google’a katılacak ancak; HTC’nin bir sonraki amiral gemisi ürünü de dahil olmak üzere kendi akıllı telefon yelpazesini geliştirmeye devam edeceğini vurguladı.

Sözleşme ayrıca Google’a HTC’nin fikri mülkiyetinin büyük bir kısmı için münhasır olmayan bir lisans vermektedir. anlaşmanın 2018’in başlarında onaylanması ve sonlanması bekleniyor.

Google tarafında kendi cihazını geliştirip bir anlamda kendisi üretme peşinde. HTC’nin ARGE ekibinin yarısını almak bu iPhone X ve son amiral gemileri NOTE 8 gibi ciddi rakiplere karşı daha iyi ürünler çıkarmak istemelerinden kaynaklanıyor. HTC tarafında ise ekibin yarısını kaybetmiş olmak akıllı telefonlarını geliştirmelerine ve VR ürünlerini özellikle HTC Vive geliştirmeye engel bir durum değil. Şirket bu ürünlerini geliştirmeye şimdi daha fazla odaklanacak.

HTC’nin açıklamasına göre, Google “Pixel akıllı telefon ailesini desteklemek için HTC’nin IP’ine erişmeye devam edecek” dedi. Google tarafında ise yapılan açıklamada “Donanım tarafında olan büyük yatırımlarımız devam ediyor” şeklinde açıklandı.

@HTC is here to stay. AMAZING first 20 years, much brighter next 20 years & beyond #TeamHTC #HTCU11 #VIVE #VR @HTCvive

— HTC (@htc) 21 Eylül 2017