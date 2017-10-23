Google ile Öde, Çevrimiçi Satın Almada ‘Pay With Google’ Devri

Google söz verdiği gibi Android Marketten satın almaları bir düzene sokuyor

Google ile Öde – Pay With Google Özelliği Android’te online alışverişi çok daha kolay hale getiriyor. Google hesabınız üzerinden online satın almalar için Kredi Kartınızı veya Bankamatik kartınızı artık kullanabilirsiniz. Tanımlamanız yeterli.

Google daha önce söz verdiği gibi Google ile Öde – Pay with Google özelliğini devreye sokarak, Android cihazlarla yapılan çevrimiçi satın almaları bir düzene sokuyor.

Google ile Öde özelliği, internet üzerinde Google Hesabınız ile oturum açtıktan sonra, tanınmış markaların ürünlerini kredi kartınız veya bankamatik kartınızla ile kolayca ödemenizi sağlayacak. Tıpkı Chrome, Android Pay, YouTube ve Google Play gibi ödemelerde tek tıklama ile satın alma işleminizi bir güvenlik kodu veya Android cihazınızla doğrulama imkanı sunuluyor.

Google ile Öde – Pay With Google !

Bu şekilde, bir web sitesinde veya uygulama ödeme formunda uzun kart bilgilerinizi girmeniz gerekmez. Bunun yerine, Google tüccara ödeme bilgilerinizi ve gönderim adresinizi hesabınızdan gönderir.

Pay with Google ilk etapta yukarıdaki markalar ile kullanılmaya başladı. Başka Markalara ve Ülkelerde kullanıma girmesi yakındır.

Google ilk olarak Mayıs ayındaki I / O etkinliğinde Google Pay API’sını kullanan özelliği duyurmuştu.