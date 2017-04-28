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Google iOS Artık: Film, Müzik ve Tv Programlarını Bulacak

28 Nisan 2017 - 09:40 iPhone Mobil Mobil Uygulamalar
Google iOS Artık: Film, Müzik ve Tv Programlarını Bulacak

Google iOS sonunda Android ve masaüstünde bulunan  özelliklerin tamamına kavuştu.

Google iOS güncellemesini duyurdu!

Google,

Çarşamba günü yaptığı açıklamada, iOS cihazlarındaki arama uygulamasına yönelik en yeni güncellemenin kullanıcılara  TV şovları; filmler ve şarkı bulmalarını sağlayacağını açıkladı. Bu aramaları; iTunes, Hulu, Amazon Video, Google Play, YouTube ve Spotify üzerinde yapabiliyor.

Android ve masaüstünde zaten bulunan bu özellik, şu anda aradığınız içeriği sunan platformların simgelerini görüntüleyecek. Örneğin, Zootopia’yı ararsanız, uygulama, arama sonuçlarının üst kısmında “Bilgi Kutusu” nu açılacak. Ekran görüntüleri, film derecelendirmeleri ve özetin altında artık, Netflix, Hulu gibi platformların bağlantılarını kullanıcılara gösterecek.

Google iOS ‘a Yeni Özellikler

Müzik için de aynı şey geçerli, aradığınız parçanın hangi platformda olduğunu açılan bilgi penceresi üzerinden Apple Music; Spotify ve Pandora bağlantılarını görebileceksiniz. Uygulama ayrıca, içeriği kiralamak veya satın almak için ne kadar ödeyeceğinizi gösteriyor.

Mobil kültürün web’de sörf yaparak uygulamalarda çalışmaya geçişi ile bu yeni özellik; içeriğin bulunduğu hizmet ne olursa olsun, kullanıcıların aradıklarını daha verimli bulmasına yardımcı oluyor.

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