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Google Kıble Bulucu Web Uygulaması, Google QibleFinder

15 Haziran 2017 - 15:28 Mobil Uygulamalar
Google Kıble Bulucu Web Uygulaması, Google QibleFinder

Bu web uygulaması ile Mekke’nin yönünü bulmak oldukça kolay.

Google Kıble Bulucu Web Uygulaması, Google QibleFinder

Kıbleyi bulmak – Bir müslümanın dünyanın neresinde olursa olsun dua ederken yüzünü dönmesi gereken yönü bulmak Google’ın web uygulaması sayesinde oldukça kolay.

Google QibleFinder – Google Kıble Bulucu !

Ramazan ayında başlatılan uygulama Qibla Finder (g.co/QiblaFinder) Suudi Arabistan’nın Mekke şehrindeki – İçinde Kabenin Bulunduğu Büyük Cami’nin yönünü müslümanlara göstermek için artırılmış gerçekliği kullanıyor.

Uygulama en doğrudan yolu ve tam mesafeyi hesaplamak cihazın pusula ve kamerasını kullanıyor. Bu sayede Kabe‘nin yerini (Lat 21.4224779, Long 39.8251832) kullanıcının bulunduğu yere göre gösteriyor.

Android Kullanıcıları Artırılmış Gerçeklikten Faydalanabiliyor.

Akıllı telefonunuzdan g.co/QiblaFinder adresine girin ve Kıbleyi bulmak için telefonunuzu çevirmeye başlayın.

via GIPHY

iOS Kullanıcıları ise aşağıdaki gibi görüyor.

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