Google Kişiselleştirilebilen Haber Akışı Herkesin Kullanımına Açıldı

Google News Feed Şimdi Tüm Dünyanın Kullanımına Açıldı.

Google Kişiselleştirilebilen Haber Akışı – Google Personalized News Feed Herkesin Kullanımına Açıldı. Ancak şimdi tüm Android Cihazlarda görülmeye başlayan hizmet, yakında iOS, Masaüstü ve Mobil Web’e de gelecek.

Google arama algoritmalarını uzun yıllar boyunca kullanmış ve bu sayede dünyanın bir numarası olmayı başarmış durumda.Elbette giderek yaygınlaşan kaynak sayısı yüzünden şirket giderek kullanıcıya tam olarak istediklerini sunmak konusunda çeşitli yeni yollar deneyip durmuştur.

Google’ın bu konuda en büyük farkını ise sizin ilgi alanlarınız ile alakalı, kişiselleştirilmiş haberleri sunmayı hedefleyen Feed hizmetini herkesin kullanımına açmak oldu.

Google Kişiselleştirilebilen Haber Akışı Tüm Dünyada Kullanıma Açıldı.

Google temmuz ayında bir ton yeni özellik eklediğinde, yalnızca ABD’li kullanıcılar bu hizmetten faydalanmıştı. bugün itibariyle hizmet herkesin kullanımına açık.

Başlangıçta Feed sadece Android cihazlarındaki Google Uygulamasında görülecekti ancak şirket, onu iOS uygulamasına ve Google Ana Sayfasına ve Mobil Web’e yaymaya çalışıyor.

Google Kişiselleştirilebilen Haber Akışı Nasıl Kullanılır?

Bir Android el cihazınız varsa, Google uygulamasını başlatmanız yeterlidir (veya ana ekranınızda sağa hızlıca kaydırın). Feed size ilgi duyduğunuz alanları seçmenizi isteyecek. Bunlar en sevdiğiniz spor takımının güncellemeleri (puanlar, öne çıkanlar ve haberler), çeşitli farklı kaynaklardan gelen trend haberler, müzik güncellemeleri, film bültenleri ve fragmanlar ile ilgi alanlarınıza ve hobilerinize dayanan hikayeler olabilir.

İlginizi çekmeyen bir şey ortaya çıkarsa küçük menü simgesi üzerinden o anahtar kelime ile ilgili içerikleri tekrar göstermemesini de sağlayabilirsiniz.

Alternatif olarak, Google’ın, uygulamanızı beğeninize göre şekillendirilmediğini düşünüyorsanız, belirli arama sonuçlarının yanındaki “İzle” düğmesine de basabilirsiniz.

Elon Musk hakkındaki en son güncellemelerle ilgileniyor musunuz? Düğmeye basarsanız Feed’inizi kontrol ettiğinizde sevdiğiniz sıra dışı milyarder hakkındaki haberler orada görünmeye başlayacaktır.

Engadget