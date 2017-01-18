Şebeke Kesildiğinde Google Mobil Aramaları Kayıt Edecek!

Google mobil aramaları bağlantı kesildiğinde kayıt edecek.

Google Gsm şebekeniz kapsama alanı dışındayken yaptığınız arama sonuçlarını kayıt edip bağlantı geldiğinde bu sonuçları görmenizi sağlayacak yeni mobil özelliğini duyurdu.

Yıl 2017 olsa bile hücresel veri ağının hala ulaşamadığı bir çok nokta ve alan mevcut. Bunlara örnek Metro istasyonları, kırsal alanlar örnek gösterilebilir.

Google kapsama alanı eksiklikliklerinin merakınızı bozmadığından emin olmak istiyor.

Android’teki Google uygulamasında yapılan yeni değişiklikte mobil aramaların kayıt altına alınıyor.

Google Mobil Aramaları Kayıt ederek, internet eksikliğinin merakınızı bozmasını istemiyor!

Google Mobil Arama Kayıt Özelliği Android uygulamasında devreye girdi. Yeni özellikte arama sonuçları bağlantınız kesildiğinde kayıt ediliyor. Buna uçak moduna almanız da dahil.

Arama sonuçları “Anahtar Kelime Blogunda bir Yazı” The Keyword blog. şeklinde sunuluyor. Bu özelliğin fazladan veri kullanımı veya pil ömrünü kısaltacağını düşünüyorsanız. Bu endişeleriniz yersiz zira herhangi bir sorun olmayacağını Google söylüyor.

Söz konusu özellik şimdilik sadece Google’ın mobil işletim sistemine özel.

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