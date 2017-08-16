Google Pixel 2 Baskıya Duyarlı Çerçevesini HTC U11’den alıyor

Google Pixel 2, HTC’nin sıkıştırma kontrollerini ödünç alabilir!

Google Pixel 2 Baskıya duyarlı çerçevesini HTC’den ödünç alabilir.

HTC tarafından yapılan FCC başvurusunda Google’ın yeni amiral gemisinin depolama ve işlemci bilgileri açığa çıkıyor.

HTC ve LG‘nin sırasıyla Google’ın Pixel 2 ve bir sonraki Pixel XL için üretim görevlerini üstlenecekleri söylentileri dolaşıyor. Her iki markanında bir şekilde Google’ın yeni amiral gemisinin arkasına kendi markalarını koymak için oldukça istekli oldukları görülüyor. Daha önceki sızıntılarda LG’nin kendi G6 modelinde olduğu gibi daha küçük bir çerçeveye daha büyük bir ekran koyduğunu gösteriyordu.

Google Pixel 2 Baskıya Duyarlı Çerçevesini HTC U11’den alıyor

Şimdi ise HTC tarafından FCC yapılan bir başvuruda daha küçük Pixel 2 sürümünün daha büyük kardeşinde olduğu gibi baskıya duyarlı çerçeveyi (HTC U11‘den ödünç) kullanacağı görülüyor.

Söz konusu özellik HTC’nin yeni amiral gemisinde kullandığı bir trick. Google’ın yeni amiral gemisinde de “Active Edge” etiketiyle belgede yer alıyor ve telefon sıkıştırması- baskıya duyarlı çerçeve Google Assistant‘ı açmaya yarıyor gibi görünüyor. Buna özelliğe BoomSound tarzı hoparlörüde eklediğinizde HTC etkisi daha belirgin hale geliyor. Ayrıca Google’ın Apple ve Lenovo’nun ayak izlerini takip edip eski tip kulaklık girişini çıkardığını da duyuyoruz.

HTC’nin söz konusu belgesinde cihazın son görüntüleri yer almasa da; bazı ek bilgiler de yer almıyor değil. Pixel’in 64GB’lık depolama alanına sahip cihazında % 21’lik kullanımda 50.66GB’lık boş alanın yer aldığı görülüyor.

8998 Kod adıyla yer alan işlemcinin ise Snapdragon 835 veya 836 yongasetini temsil ettiği söyleniyor.

Yazılım Tarafında Android O

Pixel modellerinde Android O yazılım tarafında olmasına kesin gözüyle bakabiliriz. FCC dosyasında Android 8.0’ın güncelleme yaması Android 8.0.1 ile çalışıyor görünmesi ilginç bir detay olarak vurgulanıyor.

Fanatikleri Google’ın yeni amiral gemisini Ekim Ayında çıkarmasını bekliyor.