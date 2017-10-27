Google, Pixel 2 Sorunlarını ilave Garanti ile Güncellemelerle Çözmek istiyor

Google Sessizliğini Bozdu, Pixel 2 Sorunlarına Cevap Verdi.

Pixel 2 Sorunlarını ilave Garanti ile Güncellemelerle Çözmek istiyor.

Google Android OREO‘nun amiral gemisi ve vizyon makinesi olacakken neredeyse kabusa dönmeye başlıyor. Özellikle Pixel 2 Ekran yanması sorunundan sonra cevap bekleyen kullanıcılar ve potansiyel alıcılar için bir açıklama yaptı.

Google, Pixel 2 Sorunlarını ilave Garanti ile Güncellemelerle Çözmek istiyor

Google Pixel 2 Sorunlarını ilave garanti ve ek güncellemeler ile çözmek istiyor.

Yazılım güncellemeleri bazı görüntü ve ses sorunlarını ele alacaktır.

Pixel ailesi başlangıçta güçlü değerlendirmeler almış olsa da, ilk sahip olanlar maalesef bazı sorunlarla akşılaşmadan kurtulamadı. Bir dizi sorunları rapor ettiler. Bazıları donuk renklerdeni bazıları ise Pixel 2 XL ekranındaki “yanma” sorunlarından şikayetçi oldu. Kimileri ise Pixel 2 hoparlöründen istenmeyen tıklama seslerinin geldiğini belirtti.

Bugün ise şirket destek forumlarında bu sorunlara karşı neler yapacağına dair açıklamalarda bulundu.

Pixel 2’ler için Garanti 2 Yıla Genişletildi – Pixel 2 Sorunlarını ilave Garanti ile Güncellemelerle Çözmek istiyor

Google donanım ürün yönetimi müdür yardımcısı Mario Queiroz, tüm Pixel 2’lerin garanti süresinin iki yıla çıkarıldığını açıkladı. Bununla birlikte; Pixel 2 XL’nin OLED ekranlarının diğer paneller gibi temel kullanım sürelerinin olacağına inanmaktadır denildi.

Belli ki Google mühendislik ekibi OLED ekran ile ilgili sıkıntılar üzerinde ciddi şekilde çalışıyor ayrıca Pixel 2’deki tıklama sorunu için ayrıca bir güncelleme yayınlacağını bildirdiler. Söz konusu güncelleme yayımlanana kadar NFC’yi kapatları kullanıcılara öneriliyor.

Google Pixel 2 sorunları sonrasında amiral gemisi olması beklenen model; umarız şirket için bir hayal kırıklığına dönüşmez.

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Pixel 2 Sorunlarını ilave Garanti ile Güncellemelerle Çözmek istiyor