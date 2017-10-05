Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL’ye ilk Bakış: Pragmatik Tasarım ve Umut Veren Kamera

Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL’ye İlk Bakış!

Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL: Pragmatik Tasarım ve Umut Veren Kamera… Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL Özellikleri Neler?

10 yıllık akıllı telefon tarihinde ana akım telefon üreticileri daima birbirlerinin tasarımlarını kopyalamıştır. Gerçekten sahip olduğunuz şeyleri, kullanılan ekranları, kamera, port gibi malzemeleri bir kenara ayırdığınızda aradaki farkları bulmak giderek zorlaşıyor. Olmazsa olmaz nokta tasarım ve kolay erişilebilir olarak öne çıkıyor.

Akıllı telefon endüstrisinin özellikle neredeyse çerçevesiz ekranlar noktasına geldikten sonra fark yaratacak başka noktalar araması doğal.

Bu nedenledir ki Pixel 2 ve Pixel 2 XL tasarımları oldukça dikkat çekicidir. Teknoloji ve arama devi Google’ın akıllı telefon donanımındaki ikinci yılında; yalnızca tutarlı değil, hem Apple hem de Samsung’un yaptıklarından farklı olan bir estetik oluşturma çabası oldukça net bir şekilde görülüyor.

Google bu sefer donanım konusunda oldukça ciddi. Google en eski teknoloji ve klişelerine yeni bir bakış açısı katıyor. Donanım ve Yazılım entegrasyonu!

Google için gelecek, donanım ve yazılımın birleşmesinde değil; donanım ve makine öğreniminin birleşmesinde…

Yeni Pixeller oldukça iyi telefonlara benziyor.

DONANIM

Ortak Özellikler

Processor: Qualcomm Snapdragon 835

Memory: 4GB RAM

Storage: 64GB or 128GB

Rear camera: 12.2MP, 1.4μm pixels, Autofocus with laser and dual-pixel phase detection, Optical and electronic image stabilization, f/1.8 aperture lens

Front camera: 8MP, 1.4μm pixels, f/2.4 aperture lens, fixed focus

Video: 1080p at 30, 60, or 120 fps on rear camera

“Active Edge” squeezable sides

USB-C, no wireless charging

No headphone jack

Bluetooth 5.0

18W power adapter and USB-C headphone dongle in box

PIXEL 2 XL Özellikleri

Battery: 3520mAh

Screen: 6-inch, 2880 x 1440 pOLED, 100 percent DCI-P3 coverage, 100,000:1 contrast ratio

Size: 6.2 x 3.0 x 0.3 inches

Weight: 175 grams

PIXEL 2 Özellikleri

Battery: 2700mAh

Screen: 5-inch, 1920 x 1080 AMOLED, 95 percent DCI-P3 coverage, 100,000:1 contrast ratio

Size: 5.7 x 2.7 x 0.3 inches

Weight: 143 grams

Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL’yi 19 Ekim’de satışa sunuyor. Ucuz modeli olan Pixel 2 64GB depolama alanı ile 649$ satış fiyatı ile sunulurken; Pixel 2 XL 849$’dan başlıyor. 128 GB depolama alanı için ekstra 100$ daha vermek gerekiyor.

İki model birkaç temel şey haricinde hemen hemen aynıdır: Ekranın boyutu ve türü, pilin boyutu ve temel donanım tasarımı. Bununda dışında aynı kamera, aynı işlemcilere, aynı çift hoparlöre ve ekipmanlara sahiptir.

iPhone 8‘deki 1400:1 olan oran Pixel 2’lerde 100.000:1. Google bu telefonlardaki ekranlardan kesinlikle gurur duyuyor ve her ikisi de OLED (farklı üreticiler tarafından üretiliyor olsa da). Kontrast oranı noktasındaolan oran

Google’ın donanım şefi Rick Osterloh; “Ekranların boyutları çok, parlaklık, renk aralığı, kalite, kontrast oranı. Biz, Her boyutta güçlü olacağız – kesinlikle her boyutta rekabetçi ve pek çok alanda önde olacak durumdayız” diyor. Bu açıklamayı destekleyecek veride DxOMark testine göre kamera özelliklerinde yeni lider Pixel oldu.

Her iki modelde konuşlandırılan hoparlörler sesi oldukça net ve temiz. Pixel 2 kulaklık jakından yoksun olmasına karşın, Bluetooth 5 üzerinden yeni ses codec’leri destekleri ile oldukça iyi iş çıkarıyor.

Bu telefonlar konusunda şaşırtıcı olmayan bir kaç şeyde var. Standart yeni amiral gemisi telefonlardan bildiğimiz Qualcomm Snapdragon 835 işlemci, 4GB RAM, OLED ekranlar,12 Megapiksel arka kamera, ön tarafta selfi kamerası 8 Megapiksel. İnsanların teknik özelliklerine bakarak diğer amiral gemisi telefonlarda ayırt edemeyeceği özellikler bunlar.

TASARIM

Samsung son çıkardığı amiral gemisi Galaxy’lerden birine sahipseniz yada bir şekilde iPhone X’i görüp dokunma şansı elde etmiş azınlıktansanız gözleriniz; doğal olarak gösterişli, yüz tanıma sistemini, kavisli ekranları, çentikleri, yüz tanıyan kameraları ve diğer özellikleri arıyor.

Google bu telefonlara göre mütevazi kalıyor. Zaten yarışı da bu özelliklerle ve gösterişle değil. Google daha fazla Kullanılabilirlik üzerine yoğunlaşmış. Arka taraftaki antenlerin daha iyi çalışması için Cam bölgeleri var. Hoparlörleri barındıracak şekilde ön çerçeveler yer alıyor.

İnsanların kesinlikle şık tasarımından dolayı bunu tercih etmeyecektir. Ancak Basit bir tasarımın getireceği faydalardan yararlanabilirsiniz.

Örneğin Samsung Galaxy S8’deki gibi yana doğru kavisli ekranları yok, yanlışlıkla dokunmalar konusunda endişelenmenize gerek yok. Gerçek anlamda uçtan uca- kenardan kenara ekran yapmak için gerekli bir çentikte yok. Ancak Google her bir kalemde bir tasarım dengesi oluşturmak için daha pratik olanları tercih etme yolunu seçmiş.

Gösterilecek etkileyici tasarım unsurlarının olmadığını söylemek yanlış değildir. Pixel 2 XL’deki 6 inçlik ekran teknik açıdan kenardan kenara sayılmayabilir ancak yine de ölçü olarak oldukça büyüktür. Pixel 2 ise 5.5 inçlik bir ekrana sahip. Her ikisinde de objektifin etrafındaki hafif yükseltmenin haricinde ilave bir kamera kalabalığı yoktur.

Alüminyum kullanılan kasa metalden daha çok bir plastik hissi oluşturuyor. Yandaki fosforlu düğmeler ve Anten Hattını gizleyen cam kaplama. elbette burada kullanılan Alüminyum, kablosuz şarjın olmadığını gösteriyor.

Renk seçeneklerine bakıldığında Pixel 2’de 3 renk, Pixel XL’de 2 renk ve bunların fosforlu Power Düğmeleri dikkat çekiyor. Beyaz, Siyah ve Mavi renkler kullanılmış.

KAMERA

Harika bir telefonu mükemmel kılan bir şey varsa oda kamerasıdır. Geçen yılki Pixel’de kullanılan kamera, geçtiğimiz bir içinde bulabileceğiniz en iyi kameraydı. Bu yüzden Pixel 2’den çok daha fazlasını bekleyebilirsiniz. Google kamera konusunda oldukça iyi seçimler yapmış. Dual kameralarla yarışabilir mi diye düşünüyorsanız? DxOMark’ta birinci sıraya yükseldi bile.

Apple ve diğerleri gibi çift merceklerle uğraşmak yerine Google, arka taraftaki tek merceği mükemmelleştirmeye odaklanıyor. Burada Google’ın makine öğrenme filtresi gerçekten çekimleri bir başka boyuta taşıyor.

Google Kamera Donanımında kullandığı bazı yenilikler şunlar.

Arka tarafta çift pikselli bir sensöre geçiş yapılıyor; bu da her pikselin iki küçük pikselden yapılmış olması anlamına geliyor.

Fotoğraf ve videolar için elektronik görüntü sabitlemeye ek olarak optik görüntü sabitleme ekleniyor.

Çift pikselli kurulum, sensördeki piksellerin geçen yılki Pixel’den biraz daha küçük olduğu anlamına geliyor: 1.4μm’ye karşı 1.55μm.

Daha küçük pikselleri telafi etmek için objektif üzerindeki açıklık, geçen yılın f / 2.0’ına kıyasla daha aydınlık: f / 1.8 olarak açılıyor.

Çift pikselli odaklama için daha gelişmiş bir faz algılamasına rağmen, lazer otofokusunu da tutuyor.

Her kamera merceğinde kaçınılmaz olan ufak bozulmaları hesaba katmak için fabrikadaki her bir telefonu ayrı ayrı kalibre ediyor.

TheVerge

Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL