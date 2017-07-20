Google Pixel 2 XL Muhteşem Olacak, Pixel 2 XL 3D Render [Video]

Bu sunumlar göre Google Pixel 2 XL Muhteşem Olacak!

Google Pixel 2 XL Gerçekten Muhteşem Olacak, Yeni görüntüler ortaya çıktı.Pixel 2 XL 3D Render çalışması!

Orijinal Google Pixel biraz ayrıştırıcı görünüyordu, ancak sızıntıların geçmesi yada gerçeğe dönüşmesi durumunda ikinci sürüm daha geniş kitlelere hitap edeceği kesin.

Google’ın yeni amiral gemisinin ikinci sürümü hakkında ortaya atılan söylentilerin toplandığı bir render çalışması yayımlandı. YouTube Channel Concept Creator tarafından ortaya çıkarılan yeni görüntülere göre; yeni Google Pixel 2 XL muhteşem olacak.

3D çalışmasında gerçekleşmesi beklenen iki renk tonlu Pixel 2 XL modeli görülüyor. Google’ın bu renkleri kullanmasını öneren hiç bir sızıntı yok aslında; en azından bir veya iki canlı seçenek bu sayede belki ekleniyor olacaktır.

iPhone 8 neredeyse çerçevesiz gelecek ve bu konu da iyi olabilir ancak; arka tarafta Google çok daha iyi bir cihaz yapacak bundan eminiz.

Google Pixel 2 XL Muhteşem Olacak, Pixel 2 XL 3D Render [Video]