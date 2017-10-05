Google Pixel 2 XL ile Pixel XL Arasındaki Farklar, Neler Değişti?
Google yeni amiral gemisi telefonu Pixel 2 XL’yi duyurdu!
Google Pixel 2 XL ile Pixel XL Arasındaki Farklar: Neler Değişti? Google’ın yeni amiral gemisi modelleri Pixel 2 ve Pixel XL 2 resmen tanıtıldı. Google Pixel 2’nin özellikleri neler? Pixel 2’nin fiyatı ne kadar? Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL hakkında bilmeniz gerekenler.
Bana göre en önemlisi neler değişti. Google Pixel 2 XL ile Pixel XL Arasındaki Farklar.
Google’ın yeni amiral gemisi akıllı telefonları San Francisco’da düzenlenen etkinlikle tanıtıldı. Daha büyük model Pixel XL daha farklı ve şık tasarıma kavuşmuş. Daha iyi kamera beklentileri ve daha sağlam su koruması. Bir önceki model ile arasındaki farklar neler.
İşte size kısa ve öz Google Pixel 2 XL ile Pixel XL arasındaki farklar
|Pixel 2 XL
|Pixel XL
|Pricing
|$849, $949 (off contract)
|$769, $869 (off contract)
|Dimensions
|157.9 x 76.7 x 7.9mm (6.2 x 3.0 x 0.3 inches)
|154.72 x 75.74 x 7.31mm (6.09 x 2.98 x 0.29 inches)
|Weight
|175g (6.17 ounces)
|168g (5.92 ounces)
|Screen size
|6 inches (152.4mm)
|5.5 inches (139.7mm)
|Screen resolution
|2,880 x 1,440 (538ppi)
|2,560 x 1,440 (534 ppi)
|Screen type
|Quad HD pOLED
|Quad HD AMOLED
|Battery
|3,520mAh
|3,450mAh
|Internal storage
|64 / 128GB
|32 / 128GB
|External storage
|None
|None
|Rear camera
|12.2MP, f/1.8, 1.4μm pixel size
|12.3MP, f/2.0, 1.55µm pixel size
|Front-facing camera
|8MP, f/2.4, 1.4μm pixel size
|8MP, f/2.4, 1.4µm pixel size
|Video capture
|4K at 30fps
|4K at 30fps
|NFC
|Yes
|Yes
|Bluetooth
|v5.0
|v4.2
|SoC
|Qualcomm Snapdragon 835
|Qualcomm Snapdragon 821
|CPU
|2.35GHz octa-core
|2.15GHz quad-core
|GPU
|Adreno 540
|Adreno 530
|RAM
|4GB
|4GB
|WiFi
|Dual band, 802.11ac
|Dual band, 802.11ac
|Operating system
|Android 8.0
|Android 7.1
|Other features
|Fingerprint sensor, IP67 certified, USB Type-C
|Fingerprint sensor, IP53 certified, 3.5mm headphone jack, USB Type-C
Özelliklerdeki değişikliklere bakarak büyük bir sıçrama olduğunu söyleyebiliriz.
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