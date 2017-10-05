Google Pixel 2 XL ile Pixel XL Arasındaki Farklar, Neler Değişti?

Google yeni amiral gemisi telefonu Pixel 2 XL’yi duyurdu!

Google Pixel 2 XL ile Pixel XL Arasındaki Farklar: Neler Değişti? Google’ın yeni amiral gemisi modelleri Pixel 2 ve Pixel XL 2 resmen tanıtıldı. Google Pixel 2’nin özellikleri neler? Pixel 2’nin fiyatı ne kadar? Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL hakkında bilmeniz gerekenler.

Bana göre en önemlisi neler değişti. Google Pixel 2 XL ile Pixel XL Arasındaki Farklar.

Google’ın yeni amiral gemisi akıllı telefonları San Francisco’da düzenlenen etkinlikle tanıtıldı. Daha büyük model Pixel XL daha farklı ve şık tasarıma kavuşmuş. Daha iyi kamera beklentileri ve daha sağlam su koruması. Bir önceki model ile arasındaki farklar neler.

İşte size kısa ve öz Google Pixel 2 XL ile Pixel XL arasındaki farklar

Pixel 2 XL Pixel XL Pricing $849, $949 (off contract) $769, $869 (off contract) Dimensions 157.9 x 76.7 x 7.9mm (6.2 x 3.0 x 0.3 inches) 154.72 x 75.74 x 7.31mm (6.09 x 2.98 x 0.29 inches) Weight 175g (6.17 ounces) 168g (5.92 ounces) Screen size 6 inches (152.4mm) 5.5 inches (139.7mm) Screen resolution 2,880 x 1,440 (538ppi) 2,560 x 1,440 (534 ppi) Screen type Quad HD pOLED Quad HD AMOLED Battery 3,520mAh 3,450mAh Internal storage 64 / 128GB 32 / 128GB External storage None None Rear camera 12.2MP, f/1.8, 1.4μm pixel size 12.3MP, f/2.0, 1.55µm pixel size Front-facing camera 8MP, f/2.4, 1.4μm pixel size 8MP, f/2.4, 1.4µm pixel size Video capture 4K at 30fps 4K at 30fps NFC Yes Yes Bluetooth v5.0 v4.2 SoC Qualcomm Snapdragon 835 Qualcomm Snapdragon 821 CPU 2.35GHz octa-core 2.15GHz quad-core GPU Adreno 540 Adreno 530 RAM 4GB 4GB WiFi Dual band, 802.11ac Dual band, 802.11ac Operating system Android 8.0 Android 7.1 Other features Fingerprint sensor, IP67 certified, USB Type-C Fingerprint sensor, IP53 certified, 3.5mm headphone jack, USB Type-C

Özelliklerdeki değişikliklere bakarak büyük bir sıçrama olduğunu söyleyebiliriz.

Engadget