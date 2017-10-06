Google Pixel Buds Türkçe Dil Desteği Neden Yok!

Google’ın Pixel Buds çevirisi dünyayı değiştirecek.

Google Pixel 2 etkinliğine damga vuran kesinlikle Pixel Buds oldu.Açıklanan tanıtımda 40 Dil seçeneği söylendi ancak bunlar arasında Türkçe desteği yer almadı.

Etkinlikte Google home ürünlerinden, Pixel 2 ve Pixel 2 XL gibi akıllı telefonlar konusundaki şirketin gelişimini gösteren cihazlar yanında ChromeOS destekli Yoga dizüstü bilgisayar gibi bir çok yenilik yer aldı.

Tüm bunlar bilinen, bir anlamda beklenen yenilikler olarak karşımıza çıktı. Ancak bir çok kullanıcının daha tanıtıldığı andan itibaren dikkatini çeken Pixel Buds Çeviri yapabilen kulaklıkları oldu.

Bizim gibi dil konusunda ciddi sıkıntılar yaşayan ülkelerde yaşayanlar için gerçekten harika bir haber diye düşünüyorduk ki açıklanan 40 dil seçeneği içerisinde Türkçe’nin yer almadığını fark ettik.

Etkinlikte tanıtımı sonlara bırakılmış Google Pixel Buds ile Google, bir çift kablosuz kulaklık ile dünyayı sessizce değiştirmeye karar vermiş gibi görünüyor.

Apple’ın Air Pod’larında geri kalmak istemeyen Google, kablosuz kulaklıklarının real time – gerçek zamanlı 40 dilde çeviri yapabilen bir paket ile donatmış.

Sayısız Kickstarter projesinin yapamadığını yapmış gibi görünüyor. Bu teknolojinin başarısı, küresel toplumda nasıl iletişim kurduğumuzu temelde değiştirebilir.

Peki Google Pixel Buds Nasıl Çalışıyor?

Sahip olduğunu Pixel 2 telefon ile eşleştirildikten sonra, sağdaki kulaklığa dokunup Pixel 2’deki Google Assistant’a komut verebilirsiniz. Müzik çalabilir, yön verebilir, telefon görüşmesi yapabilir ve bilirsiniz tüm standartları değiştirebilirsiniz.

Bana “Japonca Konuşmamda yardımcı ol” derseniz, Elbette Türkçe desteği henüz olmadığı için bunu “Help me speak Japanese” demeniz gerekecek. Sizinle aynı anda simültane bir şekilde tercümeleri yaptığını göreceksiniz.

Karşı tarafında yanıtıda size çevrilecektir.



Herne şekilde olursa olsun son 20 yılda gördüğümüz en iyi gelişmelerden biri. Fiyatı ise 159$

Tanıtım videosunda gösterilen Google Pixel Buds Dilleri

Afrikaans

Arabic

Armenian

Bengali

Catalan

Chinese

Croatian

Czech

Danish

Dutch

English

Finnish

French

German

Greek

Hindi

Hungarian

Icelandic

Indonesian

Italian

Japanese

Khmer

Korean

Latvian

Nepali

Norwegian

Polish

Swedish

Gördüğünüz gibi Google Pixel Buds Türkçe Desteği henüz yok!

Google

Google Pixel Buds Türkçe Dil Desteği Henüz Yok!