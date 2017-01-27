Google Görseller Sorunu! Google Resimlerini Neden Büyütemiyoruz?

Google Görseller Sorunu ortaya çıktı? Sorun Nasıl Düzeltilir?

Google Görseller Sorunu – Arama motorunun Görseller kısmında arama yaptığınızda, ardığınız konu ile ilgili sonuçları size gösteriyor, fakat gösterilen sonuçlardan birini seçmenize izin vermiyor.

Bugün, Google Görseller bölümünde yaptığım aramada, istediğim görseli bulmama rağmen, üzerine tıklayamadığımı fark ettim. Sorunun nereden kaynaklandığı konusu hakkında İnternette biraz araştırma yaptım, bir sonuca ulaşamadım. Farklı web tarayıcılarında test ettim, sonuç aynı. Gelen resimlere tıklayamıyorsunuz.

Google Görseller Sorunu Ortaya Çıktı. Görsellerdeki arama sonuçlarında resmi büyütmenize izin vermiyor? Sorunun Kaynağı Ne? Çözüm Burada!

Kendimce farklı çözümler arayışına girdim. Gelen resimleri yeni bir sekmede aç, web sitesini göster, resmi bul, indir gibi. Oldukça zahmetli olduğuna karar verdim. Web tarayıcılarının yardım bölümlerini inceledim. Burada benim sorunuma çözüm olacak bir ifadeyle karşılaştım.

Google Resimlerini Neden Büyütemiyoruz? Çözüm Ne?

Web tarayıcılarında bulunan; “Gizli Pencere” yada “Özel Pencere” kullanılmasının sorunu çözeceğine dair bilgiler bulunuyordu. Web Tarayıcıların Gizli Pencere özelliğini kullanarak Google Görseller bölümüne girip arama yaptığımda, sorunumun çözülmüş olduğunu gördüm.

Sonuç olarak; Hatanın nereden kaynaklandığı konusunda bir fikrim yok. Büyük olasılıkla Google kaynaklı olduğunu düşünüyorum.(Script hatası gibi) Şimdilik çalışmaya bu şekilde devam ediyorum. Hata hakkında başka bilgiler bulduğumda, haberi güncelleyeceğim.

Peki Google Görseller açılmıyor sorununu nasıl çözerseniz?

Google görseller açılmıyorsa Chrome üzerinden “Gizli Sekme” özelliğini aktif edebilirsiniz.

Gizli Pencere Açma?

Açılan Gizli Sekme üzerinden ise istediğiniz kelimeyi aratabilirsiniz. Google görseller sorunu düzeldiğini göreceksiniz.

Alternatif yollar

-Google Chrome tarayıcınızı güncelleyin ve yeniden başlatın.

-Diğer tarayıcılarınızı da güncelleyip tekrar başlatarak deneyebilirsiniz.

-Tarayıcınızda javascript e izin verin.

-Gizli sekmede arama yapın.

-Opera tarayıcısının VPN hizmetini aktif edip, arama yapın.

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