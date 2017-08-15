Google Senosis Health’i Satın Aldı, Akıllı Telefon Tıbbi Cihaz Olabilir

Google Senosis Health’i satın aldı!

Google’ın planları Akıllı Telefonları Tıbbi Cihazlara çevirebilir. Google sağlık alanındaki yatırımlarına Senosis Health’i satın alarak devam ediyor. Startup şirketini alan Google Sağlık Hizmetlerinin kullanımını ve Doğruluğunu önemli ölçüde iyileştirmek istiyor.

Google akıllı telefonları tıbbi cihazlara dönüştüren ve çeşitli sağlık durumları için bilgi toplayabilen bir startup‘ı satın aldığı GeekWire‘da yer alan habere göre açıklandı.

Senosis Uygulaması akciğer sağlığını ve hemoglobin sayımlarını; diğer şeyleri ivmeölçer, mikrofon, flaş ve kamera da dahil olmak üzere bir akıllı telefon üzerindeki işlevleri kullanarak izleyebiliyor. Örneğin Hemoglabin ölçmek için Senosis Uygulaması, kullanıcının parmağını aydınlatmak için telefonun flaşını kullanıyor.





Shwetak Patel’in dikkat çeken ilk girişimi bu değil, Washington Üniversitesi’nden diğer dört şirketle birlikte kurduğu bir başka girişim WallyHome ,Sears tarafından 2015 yılında satın alınmıştı. WallyHome, Nem, sıcaklık ve nem değişikliklerini algılayan sensör teknolojisi kullanıyordu.

Satın alma, Google’ın sağlık bakım teknolojisine ağırlıkla yatırım yaptığı bir dönemde gerçekleşiyor. Bu süreç geçen yıl, doktorların komplikasyon riski taşıyan hastaları belirlemelerine yardımcı olabilecek bir uygulama paketi oluşturmak için başlatılan bir girişim olan DeepMind Health‘i satın almaları ile başlattı.

Google tıbbi araç gere üreticilerine yardımcı araçlar oluşturmak için AI ve Makine Öğrenimini kullanıyor. En büyük ilerlemenin kaydedildiği alan olarak Oftalmoloji ve dijital patolojide sağlandığı belirtiliyor.

Google’ın Senosis Health’i satın alması; Google’ın “sağlık hizmetlerinin kullanılabilirliğini ve doğruluğunu önemli ölçüde iyileştirmeyi” amaçlayan sağlık teknolojisi kolu planları ile uyumlu.