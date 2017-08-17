Google Soru Cevap Özelliği Android Kullanıcıları için Hazır

Google Soru Cevap Devrini Başlatıyor.

Google Soru Cevap Özelliği Android Kullanıcıları için Hazır…

Android kullanıcılarına özel yeni özellik. Google Haritalara ve Aramaya Soru Cevap Özelliği Eklediği açıkladı.

Google Soru Cevap Özelliği – Google Q&A Maps ve Search – Google Question & Answer

Google Haritaların ayrılmaz bir parçası olan arama panelleri özellikle işletmeler ve bulunduğunuz yerler ile ilgili ayrıntılı bilgi sağlıyor. Yeni Özellik sayesinde işletme sahiplerine restaurantlarını daha iyi pazarlamak adına bir şans veriyor.

İşletmeler ve yer işaretleri için Google Haritalara baktığınızda, başkalarının bu işletme ile ilgili sorduğu soruları da görme imkanı seçenekler arasında olan yeni Google Soru Cevap özelliği sayesinde işletme sahibi veya sayfanın kendi sahibi sorularınıza cevap verdiğinde size bildirimlerde bulunulacak.

Harita üzerindeki yerler ve işletmeler ile ilgili sorular ve cevaplar Google Haritaların bir parçası olacak. Google haritalarda bir yeri aradığınızda isterseniz bunları görebileceksiniz. Yararlı soruları güncelleyebilir, sayfanın ilerleyen bölümlerinde görünmesini sağlayabilirsiniz.

Özellikle işletme sahipleri rakiplerinin önüne geçmek için sorulara kendi yanıtlarını ekleyebilir.

Özellik Global Android Kullanıcılarına sunuluyor.

All your questions answered on Google Maps and Search on Google Bl