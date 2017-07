Google Triangle, Mobil Veri Tüketiminizi Kontrol Altına Alın!

Google’ın yeni Android Uygulaması, Mobil Veri Tasarrufu Sağlamanıza Yardımcı Olacak.

Google Triangle, Mobil Veri Tüketiminizi Kontrol Altına Alın! Arka planda sizde habersiz Mobil Veri Tüketen tüm uygulamalarınızı kolayca kontrol altına alan yardımcı uygulama Filipinlerde test ediliyor.

Android Police’teki iyi insanlar Google’ın Triangle adlı yeni bir uygulamasını fark ettiler. Mobil verilerinizi hangi diğer uygulamaların kullanabileceğini kontrol etmenizi sağlayacak özel bir uygulama.

Eğer sizinden berbat bir internet paketiniz varsa ve belli limitlere takıldıysanız; özellikle yurtdışı seyahatleriniz de kullanmak isteyebileceğiniz kullanışlı bir araç olarak düşünebilirsiniz.

Yapmanız gereken Uygulamayı indirmek ve gerekli izinleri vermek. Buna VPN kurmasına izin veren izinlerde dahil. Daha sonrasında veri kullanımınızı takip edebilirsiniz. 2G / 3G /4G verileri açık olsa bile mobil internet paketinizi tüketen uygulamalar üzerinde tam kontrol sağlayabilirsiniz.

Google Triangle, Ne kadar Mobil Veri Tüketiyorsunuz?

Sınırlı internet paketine sahip olanlar için harika bir veri tasarrufu aracı olarak kullanılabilir. Ayrıca, uygulamalarınızın bilginiz olmadan arka planda veri tüketmesini engellemek için mükemmeldir.

Ayrıca açtığınız bir uygulamaya belli bir süre 1o dk veya 30 dk aralığında; bu erişimi gerçekleştirmesi gibi zamanlayıcı kısıtlamalar veya izinler de verebilirsiniz.

Ancak tek kötü haber Google‘ın bu uygulamayı şimdilik sadece Filipinlerde test ediyor olması.Yalnızca Oradaki kullanıcılar Mağazasından indirip bu uygulamayı kullanabiliyor.

Ancak APK’sını indirip o ülkede olmasanız bile yükleyip kullanabilirsiniz. available to sideload from APKMirror

Kendiniz denemek ister misiniz? Bu sayfadan yükleyici APK‘yi indirin ve Google Play‘den daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

