Google Bu Sonbaharda Yeni ChromeBook Pixel’i Duyurabilir

Google Chrome OS tabanlı yeni bir dizüstü bilgisayar üzerinde çalışıyor

Google Bu Sonbaharda Yeni ChromeBook Pixel’i Duyurabilir. Android Oreo Tabanlı iki Pixel Telefonun yanında ChromeBook Pixel’i duyurabilir.

Android Police‘te yer alan habere göre; 2015 yılında çıkardığı Chrome Os tabanlı dizüstü bilgisayarının yeni sürümü olacak Yeni ChromeBook Pixel’i geliştiriyor.

Bu yeni dizüstü bilgisayarın iki yeni Android Oreo tabanlı Pixel akıllı telefon ile birlikte satışa duyurulması ve satışa sunulması planlanıyor.

Cihazın laptop tablet melezi tıpkı Pixel C gibi olup olmayacağı henüz belli değil. Eğer geleneksel bir laptop olacaksa insanları Mac ve Windows’tan Pixel tarafına nasıl çekileceğini görmek ilginç olacak.

Yeni ChromeBook Pixel güçlü donanıma sahip olmak zorunda!

2015 Pixel hatırlarsanız, 999 dolar satış fiyatı ile Core i5, 8GBRAm ve 32 GB SSD disk ile sunulmuştu. O dönemde 13-inç Macbook Air veya Dell XPS ‘in aynı ekran boyutunda ve 8GB RAM’li fiyatına denk gelmişti. Google benzer şekilde güçlü bir donanımla iyi bir fiyat politikası izleyebilirse bunda başarılı olabilir.

Yine de yaklaşan Chromebook Pixel hakkında duyduğumuz ilk şey bu kadar, oldukça yetersiz. Google Android Oreo‘dan sonra özellikle donanım tarafında ne gibi gelişmeler duyuracak ona dikkat etmek lazım.