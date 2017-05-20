Google Yetersiz Android Uygulamalarına işaret Koyuyor

Google Yetersiz Android Uygulamalarını Bulmanızı Kolaylaştırıyor!

Google Yetersiz Android Uygulamalarına işaret KOYUYOR!

Google Android Mağazasındaki Yetersiz Performansa Sahip Android Uygulamalarını işaretleyecek. Yanlış okumadınız Arama devi, performans standartlarını karşılamayan uygulamaları işaretleyecektir.

Google’ın Android deneyimini geliştirme planı, yalnızca işletim sistemini ayarlamanın ötesine de geçiyor. Bu hedefle Android geliştiricilerinin çalışmalarını daha üst seviyeye çıkarmanın bir yolunu buldu. Google Yeterli Performans Standartlarını Karşılayamayan Android Uygulamalarına işaret koyarak, bir anlamda onların tercih edilmemesini tavsiye edecek.

Android Uygulamanızın Standartların (kararlılık, pil veya diğer ölçümlerde) yüzde 25’in altına düşmesi durumunda Arama devi sizi Geliştirici konsolu aracılığıyla uyaracak ve uygulamanıza işaret koyacak.

Google Yetersiz Android Uygulamalarına işaret Koyuyor, Peki Kriterler Neler Olacak Derseniz?

Google Android Uygulama Performans Standartları özellikle şu kriterlere odaklanmış.

Uygulama Yanıt vermiyor Hatası – “Application not responding error” var mı? Uygulama en az bir uygulama çökmesi yaşadı mı? – App Crash? Uygulamanın cihazı bir saatten fazla açık tutacak bir şeye sebep oluyor mu? Uygulama bir saatte 10’dan fazla cihazınızı uyardıracak bir şekilde davranıyor mu? Uygulama Saniyede 60 kareden daha yavaş çalışıyor mu? Donma yaşanıyor mu?

Google Yetersiz Android Uygulamalarına işaret koyma geliştiricileri daha uygulamalar yapmak için zorlayabilir!

Görüleceği gibi teknik kısıtlamalar bazı aygıtların bu sorunlara diğerlerinden daha fazla sebep olma ihtimali var. Hangi cihaz ve işlemciler baz alıncak orada bir soru işareti var? Buna rağmen, Android uygulama ekosisteminin kalitesini bir bütün olarak yükseltme potansiyeline sahip bir değişiklik olduğunu söylememiz gerekiyor.

Sonuçta, bu kriterlerden herhangi birinde eksiklik çeken geliştiriciler sadece işlerini berbat etmekle kalmıyor, Bütün Android EKOSİSTEMİNİ karıştırıyorlar. Bu problemi yaşayan uygulama geliştiriciler uygulamayı Android Play Store’dan kaldırırlar mı? orası pek net değil ancak uygulamanın sıralamasının değişmeye başladığını görmeye başlayacaklar. Buda onları değişiklik yapmaya zorlayabilir.

Engadget