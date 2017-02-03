GoPro Hero 6’yı 2017 içinde Çıkarmayı Planlıyor

GoPro Hero 6’yı 2017 içerisinde piyasaya sürmeyi planlıyor.

GoPro Hero 6 bu yıl çıkıyor. Şirketin CEO’su Nick Woodmann doğruladı!

GoPro’yu takip edenler bilir, şirketin GoPro Hero 5 üretim sorunlarına bir de Karma Drone’daki sıkıntılar yüzünden geri çağırması problemleri ile geçen 2016 yılındaki mali raporları açıklandı.

2016 yılında şirket için hayal kırıklığı sayılabilecek derece de 116 Milyon dolarlık zararla kapattı. Şirket bazı ofislerini ve eğlence bölümleri kapatmak zorunda da kalmıştı.

Ancak şirket kullanıcıları tarafında aslında oldukça beğenilen GoPro Hero serisine devam edip önüne bakmak istiyor.

GoPro CEO’su Nick Woodman Hero hayranlarına GoPro Hero 6’yı bu yıl içinde sunacaklarını söyledi.

SeekingAlpha yer alan söyleyişi de JPMorgan Security LLC’den Paul Coster’ın sorusunu yanıtlayan Woddman,

“Bu yıl içinde yeni kamera ve diğer aksesuarların çıkacağını ve yeni fotoğraf makinesinin HERO6 olabileceğini onaylayabiliriz; ancak tahmin edebileceğiniz gibi, bu yeni ürünlerin piyasaya sürülmesi ile ilgili zamanlama ya da başka ayrıntılar hakkında bilgi paylaşmayacağız” dedi.

GoPro’un sorunları nedeniyle, geçen yıl ürünün geri toplatılabileceği veya iptal edileceğini düşünen bazı spekülasyonlar yapıldı. 2014 yılında piyasaya sürülen Hero 4 ile Hero 5 arasında 2 yıl gibi bir boşluk oldu. Yeni kameranı bu yıl gelmesi sözü edilen spekülasyonlara verilecek en iyi cevap gibi duruyor.

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