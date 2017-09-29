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GoPro Hero6, Yeni Aksiyon Kamerası Satışa Sunuldu, 570 Euro

29 Eylül 2017 - 10:28 Donanım
GoPro Hero6, Yeni Aksiyon Kamerası Satışa Sunuldu, 570 Euro

GoPro Yeni Aksiyon Kamerasını Duyurdu, Hero6 !

GoPro Hero6, Yeni Aksiyon Kamerası Satışa Sunuldu.

GoPro Hero6, Yeni Aksiyon Kamerası Satışa Sunuldu, 570 Euro

GoPro CEO’su Nick Woodman, bugün GoPro Hero6 ‘yı piyasaya sunduklarını açıkladı. Her ne kadar yeni model Hero5 ile hemen hemen aynı görünse de oldukça fazla iyileştirmeleri içinde barındırıyor.

Hero5 sahipleri neden Hero6’ya geçmek isteyebilir?

Öncelikle slow-motion frame, çekimleri iyileştirildi ve burada kalite 2 katına çıkarıldı. Şimdi saniyede 60 kare (FPS) 4K, 2.7K olarakta saniyede 120 FPS ve 1080P kalitesi içinde saniyede 240FPS çekim imkanı sağlanmış durumda.

GoPro Hero6 Slow-Motion

 

 

Hero6 ile WiFi dosya transfer imkanı ve daha iyi görüntü sabitleme imkanı sunuluyor.

HDR imkanı Geldi!

Hero6 ile HDR desteği gelmiş oldu. Hero5’te WDR (Wide Dynamic Range) kullanılıyordu ve bunun yerine şimdi HDR var.

GoPro Hero6, Yeni Aksiyon Kamerası Satışa Sunuldu, 570 Euro

GoPro kendini ucuz aksiyon kamera modellerinden ayırmak için daha fazla kaliteye odaklandı. Woodman’a göre yeni GP1 sensörü ile Hero6;

“Gelişmiş dinamik aralık, geniş manuel kontroller, geliştirilmiş renk üretimi ve daha düşük düşük ışık performansı sunuyor.”

 

Bu özellikler, çoğu hareketli kamerada kullanılan Ambarella görüntüleme yongalarından bir adım ileridedir.

Hero6 Satış Fiyatı?

Hero6 bugün itibariyle 569.99Euro satış fiyatı ile karşımızda.

GoPro

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