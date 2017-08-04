GoPro Hız Kazandı, Hero6 ve Fusion Bu Yıl Şirketi Kâra Geçirebilir

GoPro toparlanma sürecini taçlandırmak istiyor, şirket bu yıl kâra geçmek istiyor.

GoPro Hız Kazandı, Hero6 ve Fusion Bu Yıl Şirketi Kâra Geçirebilir.

Şirket halka açık bir şirket haline geldiği 2014 yılından bu yana iyi mali tablolara sahip olamadı. Şirket son bir kaç çeyrek mali sonuçlarında bir kısım iyileştirmeler görünse de tam olarak istediği yerde olamadı. Ancak gelecek çok ta karamsar değil.

Şirketin 2. çeyreğinde 296.5 milyon dolarlık gelir elde ettiğini açıklaması Wall Street beklentilerinin üstünde bir performans sergilediğini gösterdi. Geçen yılın aynı dönemindeki 220.8 milyon dolarlık gelire göre ciddi bir sıçrama. Tüm bunlara rağmen şirket hala kârlı bir şirket değil.

Kurucusu ve CEO’su Nick Woodman’ın ifadesiyle GoPro “hız kazanıyor”. Hero6 ve Fusion, 5.2 K küresel kamera ile bu yılki hedeflerine ulaşmayı umuyor. QuickStories özelliğinin tanıtımını yapan CEO; çektiğiniz kliplerde filmler oluşturup instagram ve twitter hesabından paylaşmanızı sağlıyor.

GoPro Hız Kazandı – QuickStories Özelliği

Woodman, QuickStories‘in ilk GoPro kameranın keşfinden bu yana yapılan “en büyük atılımın” olduğuna inanıyor.

Ancak yine de belirtmem gerekir ki; artan güçlü talep ve daha iyi maliyet yönetimi, 2017 yılının ikinci çeyreğinde kaydedilen bu iyi sonuçların başlıca nedenleri oldu.

Araştırma şirketi NPD’ye göre GoPro’un amiral gemisi aksiyon kamerasından Hero5 Black, bu çeyrekte ABD’de en çok satan dijital fotoğraf makinesi haline geldi. Bu arada Karma drone markası yaşanan sıkıntılara rağmen, 2017 yılının ikinci çeyreğinde kategorisinde ikinci sırada yer almayı başardı – GoPro; özellikle tatil sezonuna yaklaşırken bu cihazların uluslararası alanda da iyi satışlar elde etmesini beklediğini açıkladı.

ELbette GoPro’nun hala 2017’de tamamen kârlı olma hedefine ulaşamamasına rağmen, şirketin ciddi bir ilerleme kaydettiğinden kuşku yok. Şimdi Hero6 ve Fusion ile bu yukarı yönlü trendi devam ettirip kâra geçmesi bekleniyor.