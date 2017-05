Instagram Hakkında Bilmeniz Gerekenler 2017 [InfoGraphic]

139 Başlık altında tamamen gerçek ve istatistiki verilerle hazırlanmış Instagram Hakkında Bilmeniz Gerekenler 2017!

Websitebuilder tarafından hazırlanan “139 Facts and Stats About Instagram You Should be Aware of in 2017” çalışması oldukça dikkat çekici. Instagram Hakkında Bilmeniz Gerekenler 2017 …

Instagram, Facebook tarafından 2012’de 1 milyar dolar satış fiyatı ile satın alındığından beri oldukça uzun bir yol kat etti. İlk başlarda Facebook CEO’su Mark Zuckerberg’in “hangi akla hizmet” sadece 30 Milyon kullanıcısı olan bir fotoğraf paylaşım platformuna bu kadar çok para ödemek zorunda kaldığı merak ediliyordu.

Bunun yanıtını çok geçmeden de gördük. Bugün 600 Milyon kayıtlı bireysel kullanıcı olan Instagram’a; her gün 300 milyon kişi giriş yapıp bir şeyler paylaşıyor. Büyüme hızları göz önüne alındığında şu aralar her zamankinden daha hızlı büyüyor.

O gün 1 Milyar Dolara satın alınan Platformun bugünkü değerinin 50 Milyar Dolar olduğu tahmin ediliyor. Zaman Facebook ve dahi çocuk ZuckerBerg’i yine haklı çıkardı. Oldukça karlı bir yatırım oldu.

Instagram’ın bu inanılmaz ve merak edilen büyümesini bir perspektif içine koymak için; Websitebuilder.org tarafından yapılan bir InfoGraphic çalışması oldukça önemli ve dikkate değer bilgiler içeriyor.

Grafikte yer alan bilgilerde Instagramın yükseliş sürecinde mevcut kullanım oranlarından en iyi markalarına, ünlülerin hastaglerinden en iyi paylaşım zamanlarına kadar bir çok bilgi yer alıyor.