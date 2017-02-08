GTA 5 Efsane Oyunlar Arasında Girdi, 3 Yılda 75 Milyon Kopya!

GTA 5 Efsane Oyunlar arasına girdi!

GTA 5 Efsane Oyun – Efsane haline gelen Grand Theft Auto V yatırımcısına çok büyük paralar kazandırdı.

GTA 5 ilk çıktığından bu yana 3 yıl geçti. Yine de büyük para kazandıran bir oyun olmaya devam ediyor. Efsane oyunun yayıncısı Take-Two Interactive şirketi yatırımcıları için yaptığı faaliyet açıklamalarında, GTA 5’in 3 yılda toplam 75 Milyon adet kopya basıldığını açıkladı.

Bu Take-Two’nun diğer büyük hasılatlı oyunlarının yanına bile yaklaşamayacağı bir rakam. Mafia III 5 Milyon kopya(4.5 Milyonu lansman haftasında), NBA 2K17 yaklaşık 7 Milyon, Sid Meier’s Civilization VI 1.5 Milyon.

GTA 5’in satış rakamları Gişe rekorları kıran ve 100 milyonda fazla satılan Minecraft ve 82.79 Milyon satan Wii Sports ile hemen hemen aynı yerde.

Mağazalara gönderilen adetlerin hepsinin satışa dönüştüğünü varsaymasak bile oyunun ne kadar iyi bir performans gösterdiğinin açık bir göstergesi.

Grand Theft Auto V’in online Modu GTA Online ise şirket için oldukça bereketli geçti. Geçen seneye göre çok daha iyi gelir elde etti.

Yayıncının net geliri yüzde 15 artarak 476.5 milyon dolara çıktı, ancak bunların hepsi oyun satışlarından kaynaklanmadı. Bu gelirin neredeyse dörtte biri sanal para birimi, mikro işlemler ve indirilebilir eklenti içeriklerinden geldi.

Geliştirici Rockstar, ilk çıktığından bu yana GTA V ve GTA Online’ı ücretsiz içerikle istikrarlı bir şekilde destekledi. Oyunun son güncellemeleri ise, yeraltı motosiklet kulüpleri, tatil temalı öğeler ve Deadline olarak adlandırılan yeni bir Tron ilham modu oldu.