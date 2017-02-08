GTA 5 Efsane Oyunlar Arasında Girdi, 3 Yılda 75 Milyon Kopya!
GTA 5 Efsane Oyunlar arasına girdi!
GTA 5 Efsane Oyun – Efsane haline gelen Grand Theft Auto V yatırımcısına çok büyük paralar kazandırdı.
GTA 5 ilk çıktığından bu yana 3 yıl geçti. Yine de büyük para kazandıran bir oyun olmaya devam ediyor. Efsane oyunun yayıncısı Take-Two Interactive şirketi yatırımcıları için yaptığı faaliyet açıklamalarında, GTA 5’in 3 yılda toplam 75 Milyon adet kopya basıldığını açıkladı.
Bu Take-Two’nun diğer büyük hasılatlı oyunlarının yanına bile yaklaşamayacağı bir rakam. Mafia III 5 Milyon kopya(4.5 Milyonu lansman haftasında), NBA 2K17 yaklaşık 7 Milyon, Sid Meier’s Civilization VI 1.5 Milyon.
GTA 5’in satış rakamları Gişe rekorları kıran ve 100 milyonda fazla satılan Minecraft ve 82.79 Milyon satan Wii Sports ile hemen hemen aynı yerde.
Mağazalara gönderilen adetlerin hepsinin satışa dönüştüğünü varsaymasak bile oyunun ne kadar iyi bir performans gösterdiğinin açık bir göstergesi.
Grand Theft Auto V’in online Modu GTA Online ise şirket için oldukça bereketli geçti. Geçen seneye göre çok daha iyi gelir elde etti.
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