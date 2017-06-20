HTC U11 Solar RED, Güneş Kırmızı HTC U11 Amerika’da Satışa Çıktı

HTC U11 ‘in Yeni Rengi Amerika’da Satışa Sunuldu!

HTC U11 Solar RED, Güneş Kırmızı HTC U11 Amerika’da Satışa Çıktı.

HTC‘nin en yeni premium akıllı telefonunu mevcut MAVİ, GÜMÜŞ ve Siyah renkleri sizi fazla cezbetmedi mi? Şimdi yeni bir alternatifiniz var. Apple’ın Kırmızı iPhone’una benzer şekilde adım atan HTC; Amerika’da HTC U11 Solar RED, yani Güneş Kırmızı HTC U11 Amerika’da Satışa sundu.

Yeni renkler Güneş Kırmızı ve Beyaz, HTC U11 web sitesi üzerinden ön sipariş ile satışa başladı bile.

HTC’nin Amerika Twitter hesabından geri sayımı gösterecek şekilde 4,3,2, gibi görseller paylaşılmaya başlandı.

We’ve heard you and your wait is almost over… #HTCU11 pic.twitter.com/jj7ATMcS9r — HTC USA (@HTCUSA) 18 Haziran 2017

Şirket tarafından yayımlanan tanıtım posterine bakarsanız da

6GB+128GB Sürümü olarak Güneş Kırmızı ve Beyaz Renkleri Görülüyor. Cihaz 5.5 QHD ekrana QualComm Snapdragon 835 işlemciye, 12 megapiksel ve 16 megapiksel iki kamera ve 3.000 mAh’lik bir bataryaya sahip. Android Nougat 7 ile gelecek.

Güneş Kırmızı HTC U11

HTC’nin yanar döner renkleri, kavisli cam ve metal tasarımı ile kırmızıyı mükemmel buluşturmuş.

Güneş Kırmızı HTC U11 Özellikle Bayanların Tercih edeceği cinsten olmuş.

Gelelim HTC U11 Solar RED Fiyatına !!!

Güneş Kırmızı U11 $649.00 Satış Fiyatı ile satılıyor.

HTC Amerika