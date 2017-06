HTC U11 Solar RED, Güneş Kırmızı HTC U11 Amerika’da Satışa Çıktı.

HTC‘nin en yeni premium akıllı telefonunu mevcut MAVİ, GÜMÜŞ ve Siyah renkleri sizi fazla cezbetmedi mi? Şimdi yeni bir alternatifiniz var. Apple’ın Kırmızı iPhone’una benzer şekilde adım atan HTC; Amerika’da HTC U11 Solar RED, yani Güneş Kırmızı HTC U11 Amerika’da Satışa sundu.

Yeni renkler Güneş Kırmızı ve Beyaz, HTC U11 web sitesi üzerinden ön sipariş ile satışa başladı bile.

HTC’nin Amerika Twitter hesabından geri sayımı gösterecek şekilde 4,3,2, gibi görseller paylaşılmaya başlandı.

We’ve heard you and your wait is almost over… #HTCU11 pic.twitter.com/jj7ATMcS9r

— HTC USA (@HTCUSA) 18 Haziran 2017