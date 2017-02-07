Güney Kore Pil Güvenliği Kurallarını Arttırdı

Güney Kore pil güvenliği kurallarını arttırdı.

Yeni Pil Güvenliği Kuralları düzenlemesi sizi pil yangınlarından korumak istiyor.

Samsung, geçtiğimiz yıla damgasını vurmuş ve Amiral gemisi Note 7 pil sorunlarından dolayı geri toplanmıştı. Aynı olayın tekrarlanmaması için Samsung gerekli tedbirleri almış üretim süreçlerinde 8 aşamalı kontrol süreçleri geliştirmişti.

Şimdi, Güney Kore hükümeti, üreticilere yönelik yeni güvenlik düzenlemeleri ile bu tür olayların tekrarlanmaması için kendi önlemlerini alıyor.

Ülke akıllı telefon bölümleri ile dünyanın en popüler mobil cihazlarını üreten Samsung ve LG gibi markalara ev sahipliği yapıyor.

Güney Kore Ticaret Sanayi ve Enerjisi Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada,

lityum-iyon pil güvenlik gereksinimlerini güçlendireceklerini ve Galaxy Note 7’ye benzer bir şekilde bir olayın gelecekte gerçekleşmemesi için düzenli teftişler düzenleyeceklerini; Aynı zamanda lityum iyon pil kullanan cihazları da daha düzenli güvenlik testlerine tabi tutacak ve üreticilerin operasyonlarını daha yakından inceleyeceklerini söyledi.

Hükümet ayrıca, Samsung’un tasarım sürecinde x-ray testi ve daha sıkı standartlar gibi pil güvenilirliğini artırma çabalarını da izleyecek.

Yeni Pil Güvenliği Kuralları Cihaz sahiplerini yangından korumak için bu yeterli olacak mı?

Bildiğiniz gibi Samsung’un sorunlu Note 7’deki üzerinde yapılan soruşturmalardan elde edilen burgulara göre; Sorunlu pillerde iki farklı hata vardı. Birincisi bir pil tasarımı hatası, ikincisi ise farklı bir tedarikçinin sağladığı pillerde kaynak hatasıydı.

Burada ideal olanı, Güney Kore’nin yeni güvenlik düzenlemeleri tüm bu olasılıkları hesaba katıyor olmasıdır. Ayrıca endişelenmemiz gereken tek şey telefonlar da değil Samsung’un enerji depolama iştiraki SDI tek şarj ile 372 mil mesafe sunacak bir elektrik otomobil bataryası geliştirdiğini açıklamıştı.

Peki Elektrikli Otomobil Bataryaları Patlar mı?

Galaxy Note 7’deki olan pil patlamaları ve yangınları Elektrikli otomobillerde gerçekleşirse durum çok daha kötü olabilir. Umarız çok iyi kontroller gerçekleştirilir. Hükümetin yeni düzenlemeleri ve kontrollerinin ne denli önemli olduğunu burada anlayabiliriz.

Umarız patlamaz, üreticilerin bulunduğu ülkelerde bu konuda gerekli kontrollerin yapılması şart.

Galaxy Note 7 pil yangını benzeri olay Samsung’un Elektrikli otomobil bataryalarında olur mu?

South Korea to strengthen battery safety rules after Note 7 fires on Reuters