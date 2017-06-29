Günümüzün Dijital Penceresi iPhone 10 Yaşında, iPhone Adanmışlı Nedir?

iPhone 10 Yıl Önce Telefon Kullanma Şeklimizi Kökten Değiştirdi.

Günümüzün Dijital Penceresi iPhone 10 Yaşında, iPhone’un SIRRI neydi!

iPhone 10 Yaşında, iPhone 10 yıl önce bugün HiçBirimizin Vazgeçemediği Bir Alışkanlığı Başlatmıştı.

Bir inçlik bir pencere düşünün. Muhtemelen size çok ilginç gelmeyecek. Ama bu pencereyi 10 inç daha büyük yaparsanız güneş ışığının içeri girdiğini, gökyüzünü, neredeyse fark edilebilir ağaçları ve geçmekte olan insanların kısa bir bakışlarını görmeye başlayabilirsiniz. En azından bir süre için daha fazla dikkat çekmeye başlarsınız.

Şimdi bu pencereyi 10 x 8 feet uzunluğuna çıkartalım.Manzaradan uzaklaşamazsınız bile. O kadar çok şeyi, o kadar çok görsel bilgiyi görmeye başlarsınız ki asla vazgeçemezsiniz.

İşte bu; 29 Haziran 2007 Tarihinde piyasaya sunulan ilk iPhone’un sırrı ve basit formülü buydu. Apple sadece fiziksel klavyeyi kaybetmekle kalmadı. Ekranı; 3.5 inçlik bir cihazla aynı boyuta getirerek herhangi bir cep telefonundaki herhangi bir dokunmatik ekrana göre çok daha büyük ve çekici hale getirmeyi başardı.

Özellikle ilk günlerde yüklü olan ve bugün eksikliklerini hissettikleri uygulamalar ile ilgili tecrübe ve deneyimlerini yaşamayan kullanıcılar; o günlerde henüz yaşamadıkları bu deneyimler ve tecrübeler için bunlara özlem duymadılar.

AppStore

Apple’ın tüm becerilerini sergilediği App Store ile bu pencerenin; dünya ile buluşması için bir yıl gibi bir süre geçmesi ise şaşırtıcı gelmiyor bana. İnsanlar özellikle GSM operatörlerinin desteğiyle web tabanlı uygulamaları taşınabilir cihazlara getirmesiyle bu alışkanlıklarından vazgeçemez oldular.

Tabii ki, iPhone, tüketicilerin bu güzel pencerenin öteki tarafına ait olduğunu anlamalarını bekleyen boş bir gemi olarak gelmedi. Apple’ın kendine özgü Native uygulamaları – Mail, Safari, Kamera, Fotoğraflar, Takvim, Hava Durumu, Notlar, Hisse Senetleri, Saat, Google destekli Haritalar, SMS mesajlaşma, YouTube ve iPod uygulaması – pek çok alanı kapsıyordu; Tam özellikli bir mobil cihaz gibi.

İlk günlerde insanlar yüklü uygulamaların hayatlarını nasıl kolaylaştırdığını tam olarak bilmedikleri için kendilerinde bir eksiklik hissetmiyordu. Hiç kimse, Tinder aracılığıyla hızlıca dolaşıp arkadaş aramıyordu, yada Uber aracıyla hızlıca araç bulup bir yerden biryere gitmiyordu.

o dönemde de Palm Treo, BlackBerry 9800’de benzer uygulamalar vardı ancak çok küçük ekranlarda ve daha düşük çözünürlüklerle karşımızdaydı. BlackBerry’nin Meşhur Kaydırma Tekerleği en önemli Navigasyon aracı olarak görülüyordu.

Tüm bunlara karşı daha büyük ekranda tamamen fiziksel klavyeyi terkeden ve uygulamalar üzerindeki kontrolü parmaklarınızın ucuna getiren iPhone, bugünkü iPhone bağımlılığının ilk temellerini atıyordu. Belki de en doğru kelime Adanmışlık!!!

Günümüzün Dijital Penceresi iPhone 10 Yaşında

iPhone’nun Özel Bir Şey Olduğunu Anlamak için 10 Dakika Yetmişti

iPhone’nun ilk tanıtımını Apple CEO’su Steve Jobs yaptığı andan itibaren 10 Dakika içinde tüm dünya onun çok özel bir şey olduğunu anlamıştı. Steve Jobs tarafından tanıtım esnasında seçilen ilk 4 kişi iPhone hiç geri vermek istememişti.

Palm Treo gibi dokunmatik ekranlı cihazlar günlük alışkanlıklarımızı değiştirmede zaten ustaydı. O dönem gülünç gelen Nokia 7280 gibi metin merkezli cihazlara göre Treo uygulamalar fikrini benimsemiş ve nispeten küçük ekranında sizi etkileyi başarmıştı.

Palm Treo: akıllı telefonların iPhone’dan önce nasıl olması gerektiğini biliyordu.

Buna rağmen hiçbiri Apple’ın Tasarım güvenini oluşturmayı başaramadı. Ekranı telefon büyüklüğünde olmasına rağmen Apple’ın iPhone’nundaki arayüzün penceleri sonsuzdu.

Cihaza uygun Native – Yerel uygulamalar, iPhone ekranın sınırlarının ötesine geçiyor ve bir parmağın dokunuşuyla tüm dünyaya erişebilmenizi sağlıyordu.

Bu dönemde Apple yerli uygulamalar üzerinde oldukça takıntılı davrandı ve bu dönemde bir çok uygulama geliştiricisine de rehberlik etti. 2009 yılına gelindiğinde Apple Store‘da 50.000’den fazla uygulama ve bunlarında bir çoğu ücretsiz sunuldu.

3. Taraf uygulamaları en basit fikirler ortaya çıkıyordu. Apple kendisine ait bir el feneri uygulaması geliştirmeden bile 3. taraf uygulama geliştiriciler bunu zaten yapmış oluyorlardı. Bu uygulamalar daha çok basit bir eylemi gerçekleştirmeye odaklı nokta atışı uygulamalar olma eğilimindeydi.

iPhone uygulamaları da bu bağlamda tek ve özlü düşünceler etrafında tasarlanmıştı. Bu onu daha vazgeçilmez ve yararlı hale getiriyordu.

10 yıl içerisinde sayısız iPhone ve milyonlarca uygulama geliştirildi ve açılan bu pencere daha uzun süre kapanmayacak gibi duruyor.

Günümüzün Dijital Penceresi iPhone 10 Yaşında

iPhone’larımız her zaman gece gündüz bizimle.onlar bizim için en önemli yardımcımız, kimi zaman çalar saatimiz, kimi zaman egzersiz arkadaşımız, haber merkezimiz, fotoğrafçımız, kameramanımız. Kısacası Apple ve geliştiriciler iPhone’u vazgeçilmez yaptı ve süreç içinde bizi değiştirdi.

2007’de metin tabanlı telefonlara bu kadar takıntılıydık? Belki sadece bir görev hadi iki görev için olsun. TEXT ve Email.

Bugün ise SMS ile haberleşme ile Facebook, Twitter,Instagram, FaceTime ve Snapchat ile karşılaştırılamaz bile.

Bügün gelinen noktada iPhone’suz Bir hareket benzer şekilde akıllı telefonlarsız adım bile atmıyoruz. şimdi bir veya iki güncelleme kaynağın yerine düzinelercesi var. Tüm Bildirimler açıkken iPhone’nunuz günün 24 Saati size hizmet etmeye devam edebilir.

Artık iPhone’u aramak ir refleks oldu. Elimiz muhakkak onu arıyor.

ÖZETLE Demek istediğim şu,

iPhone bizim için ÇOK BÜYÜK BİR PENCERE AÇTI ve onu seviyoruz.

10. Yaşın KUTLU OLSUN iPhone !

Günümüzün Dijital Penceresi iPhone 10 Yaşında !