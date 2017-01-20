Hangi Kablo Kullanılır? Tarif Etmek Artık Kolay!

Ailenizde teknik destekten sorumluysanız, bu link tam size göre !

Benim gibi bir çok kişi ailesinde teknik destekten sorumlu tutuluyor.Buna adım gibi eminim. Anneniz, Babanız, Kardeşiniz, Eşiniz ve çocuklarınız. Ama özellikle anne babanız. Elinde bir iPad ve akıllı telefon, veya yeni bir bilgisayar ile interneti, facebook’u keşfetmeye çalışıyor olabilir.

Bir çok kez bunu nasıl bağlayacağım? gibi muhtemel sorularla sık karşılaşıyorsanız. Onlara bu linki gönderebilirsiniz.

Sadece 1 kaç soru ile hangi cihazı hangi cihaza nasıl bağlayabileceğinizi oldukça kolay bir yolla gösteriyor.

Hangi Kablo Kullanılır? Tarif Etmek Artık Kolay!

DongleDaddy.com

Bağlanmak istediğiniz cihazı seçtikten sonra nereye bağlanmak istediğinizi (ipad, Android bir cihaz) seçiyorsunuz ve size hangi kabloyu kullanmanız gerektiğini gösteriyor.

Dongle Daddy