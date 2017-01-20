Mobil SAMSUNG Tablet Bilgisayar Güvenlik Oyun Tv Otomobil Nasıl Yapılır Donanım Akıllı Cihazlar Yazılım

Hangi Kablo Kullanılır? Tarif Etmek Artık Kolay!

20 Ocak 2017 10:43 Güncel Teknoloji
Hangi Kablo Kullanılır? Tarif Etmek Artık Kolay!

Ailenizde teknik destekten sorumluysanız, bu link tam size göre !

Benim gibi bir çok kişi ailesinde teknik destekten sorumlu tutuluyor.Buna adım gibi eminim. Anneniz, Babanız, Kardeşiniz, Eşiniz ve çocuklarınız. Ama özellikle anne babanız. Elinde bir iPad ve akıllı telefon, veya yeni bir bilgisayar ile interneti, facebook’u keşfetmeye çalışıyor olabilir.

Bir çok kez bunu nasıl bağlayacağım? gibi muhtemel sorularla sık karşılaşıyorsanız. Onlara bu linki gönderebilirsiniz.

Hangi Kablo Kullanılır? Tarif Etmek Artık Kolay!

Sadece 1 kaç soru ile hangi cihazı hangi cihaza nasıl bağlayabileceğinizi oldukça kolay bir yolla gösteriyor.

Hangi Kablo Kullanılır? Tarif Etmek Artık Kolay!

DongleDaddy.com

Bağlanmak istediğiniz cihazı seçtikten sonra nereye bağlanmak istediğinizi (ipad, Android bir cihaz) seçiyorsunuz ve size hangi kabloyu kullanmanız gerektiğini gösteriyor.

Dongle Daddy

Ana Sayfa » Güncel Teknoloji » Hangi Kablo Kullanılır? Tarif Etmek Artık Kolay!

Paylaş

Tags Etiketler:,

Benzer Haberler

Avis Online Ödeme Kampanyası, Yüzde 40 İndirim

Avis Online Ödeme Kampanyası, Yüzde 40 İndirim

BiTaksi ve Getir’den İş Fırsatlı Tasarım Yarışması

BiTaksi ve Getir’den İş Fırsatlı Tasarım Yarışması

Samsung Patronu Tutuklanmıyor, Güney Kore Mahkemesi Talebi Red Etti!

Samsung Patronu Tutuklanmıyor, Güney Kore Mahkemesi Talebi Red Etti!