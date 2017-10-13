Harley Davidson Sekiz Yeni Softail Modeli ile 115. Yaşını Kutluyor

Harley Davidson 115. Yılını Sekiz Yeni Softail Modeliyle Kutluyor!

Efsane Harley Davidson Sekiz Yeni Softail Modeli ile 115. Yaşını Kutluyor.

Dünyanın efsanevi motosiklet ve motosiklet aksesuarları markası Harley Davidson, 115. yılını bugüne kadarki en büyük ürün geliştirme projesiyle kutluyor.

Dyna hattının sürüş performansını Softail hattının özel tasarımıyla birleştiren Harley Davidson, motor tutkunlarının karşısına tamamen yeni sekiz Softail modeliyle çıkıyor:

Harley Davidson Sekiz Yeni Softail Modeli

Yeni Fat Boy, Heritage Classic, Low Rider, Softail Slim,Deluxe, Breakout,Fat Bob ve Street Bob

Harley Davidson efsanesi 115. yılına sekiz yeni Softail modeliyle damga vurmaya hazırlanıyor. Yeni Fat Boy, Heritage Classic, Low Rider, Softail Slim, Deluxe, Breakout, Fat Bob ve Street Bob motosikletleri, Harley Davidson’ın geçmişini ve orijinalliğini modern bir gözle yorumluyor. Önceki modellerden tamamen farklı bir tasarıma sahip yeni Softail hattı, motosiklet tutkusunu bir üst seviyeye taşıyor.

Milwaukee-Eight 107 motoruyla güçlendirilmiş ve daha sert ve daha hafif çelik çerçeveye sahip Softail serisi, güçlü motoruna otantik ancak bir o kadar da çağdaş tasarımıyla eşlik ediyor.

Yeni Softail serisinin Harley Davidson tarihindeki en kapsamlı AR-GE çalışmasının sonucu olduğunu belirten Harley Davidson Ürün Portföy Müdürü Paul James;

“Binlerce saat süren araştırma ve testler sonucunda bu yeni tasarıma ulaştık. Ar-Ge çalışmalarımızın tamamında sürücü deneyimini daha üst seviyeye çekmeye odaklandık. Harley Davidson’ın orijinalliğini, geçmiş mirasını ve ruhunu en iyi şekilde hissettirebilmek için Softail serisini en modern teknolojiyle buluşturduk.” diye konuştu.

Tüm Softail modellerinde, Daymaker Özel LED ön far, geliştirilmiş elektrik sistemi şarjı, kolay ayarlanabilen arka şok ön yükleme ayarı, yeni bir dashboard, anahtarsız çalıştırma ve güvenlik sistemi bulunuyor. Yeni yakıt tanklarına sahip Softail serisi, gidon başına monte edilmiş USB şarj noktasıyla da sürücüsüne kolaylık sağlıyor.

Yeni Şasi, Çerçeve/ Swingarm & Yüksek Performanslı Süspansiyon

Softail serisinin yol tutuşu, daha hafif ve daha sağlam bir çerçeveyle bir üst seviyeye taşınıyor. Softail motosikletler, yeni şasileriyle de daha eğimli açılar, daha keskin çevirme yanıtı, daha hızlı ivmelenme, daha hafif ağırlık ve önceki modellere göre daha kolay yana yatış/kalkış gibi özelliklere sahip oluyor. Yeni mono, şok arka süspansiyon klasik Hardtail görünümünü korurken, sürüş kalitesini, çekişi ve kontrolü de daha iyi hale getiriyor.

Önceki modellere göre yaklaşık 10-17 kg daha hafif olan Softail serisi, bu sayede daha çabuk ivmelenme ve daha iyi frenleme sağlıyor. Ayrıca kolayca ayarlanabilen ön yükleme yayı, daha iyi yolcu konforu ve optimum çekiş sağlayabilmek için 217 kg ekstra yük kapasitesine sahip.

Milwaukee-Eight™ ile yeni bir heyecan

2018 Softail modelleri, Harley Davidson Big Twin cruiser’larının bugüne kadar sunduğu en güçlü motorlar olan yeni Milwaukee-Eight™ 107 ve 114 V-Twin ile eşi benzeri görülmemiş bir sürüş deneyimi sunuyor. Milwaukee-Eight motorları, bir yandan efsaneleşmiş Harley Davidson hissini korurken, bir yandan da motor titreşimini önleyen sistemleriyle sürücü konforunu artırıyor.

Yeni Softail modellerinin başlıca özellikleri ise şöyle;

Fat Boy®

Çağdaş ‘Custom’ stilini tanımlayan efsanevi Fat Boy modeli, yeni ve geliştirilmiş sürüş özellikleriyle cesur stilini vurguluyor.

Önceki modele göre 16 kg hafif

Standart ABS

‘Lakester’ arka jantlı 240mm arka lastik

İsteğe bağlı Milwaukee-Eight 114 motor

Heritage Classic

Heritage Classic yenilenen tasarımıyla 1950’lerin vintage Harley Davidson modellerinin tarzını canlandırıyor.

Yeni sökülebilir ön cam

Yeni sert, kilitlenebilir, sızdırmaz, suya dayanıklı oturaklar

Artırılmış yolcu ve kargo yükü kapasitesiyle daha uzun süspansiyon

Önceki modele göre 17 kg daha az ağırlık

İsteğe bağlı Milwaukee-Eight 114 Motoru

Standart hız sabitleyici ve ABS

Low Rider®

1970’lerin custom chopper’larından ilham alan yeni Low Rider artık daha hafif ve daha hızlı.

Tanka monte edilmiş hız göstergesi ve takometre, ön far vizörü ve yağ tankı grafiği

19 inç ön ve 16 inç arka ‘Radiate’ döküm jantlar

2’ye 2 ‘Shotgun’ egzoz

Softail Slim®

Yeni Softail Slim, dar arka uç, kesik ön çamurluk, tekli koltuk ile savaş sonrası ‘Custom Bobber’ları hatırlatıyor.

Koyu renk cila jantlar ve Hollywood gidonlar yeni tasarımı süslüyor.

Yere yakın ‘Tuck and Roll’ koltuk

Cesur yeni ön motor bölmesi

Önceki modele göre 17 kg daha az ağırlık

Deluxe

Sokakların yüksek profilli şov motosikleti Deluxe, daha ciddi, modern bir hale bürünmüş.

Önden arkaya özel tamamen LED aydınlatma ön far, seyir ışıkları, ‘Tombstone’ arka ışık ve bıçak benzeri dönüş sinyalleri

Özel geri çekmeli gidon

Önceki modele göre 17 kg daha az ağırlık

Standart ABS

Breakout®

Breakout modeli uzun, eğimli tasarımıyla modern bir görünüşe sahip.

Yeni 13,2 litrelik yakıt tankı

18 inç arka (240 mm lastik) ve 21 inç ön (130 mm lastik) ‘Gasser’ stili parlak siyah toz kaplı, dökümlü alüminyum jantlar

Daymaker Özel LED ön far

Düşük profilli ‘Riser’ monteli dijital gösterge ekranı

Önceki modele göre 17 kg daha az ağırlık

Standart ABS

İsteğe bağlı Milwaukee-Eight 114 Motoru

Fat Bob®

Fat Bob Harley-Davidson’ın 115. Yılında sadece Harley-Davidson’ın yapabileceği çığır açan bir motosiklete dönüşüyor.

Özel yapım cilalı 2-1-2 performans egzoz

Harley-Davidson’dan en büyük en agresif lastikler: 150 mm ön ve 180 mm arka

Çift diskli ön frenler

13,2 litrelik yakıt tankı

Önceki modele göre 15 kg daha az ağırlık

Ters 43 mm ön çatallar

İsteğe bağlı Milwaukee-Eight 114 Motoru

Street Bob®

Yılların eskitemediği Street Bob, 2018 modeliyle daha cesur bir hale bürünmüş

13,2 litrelik yakıt tankı

Kesik arka çamurluklar ve siyah telli jantlar

Düşük profilli ‘Riser’ monteli dijital gösterge ekranı

Önceki modele göre 7 kg daha az ağırlık

Softail hattında en düşük MSRP

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Harley Davidson Sekiz Yeni Softail Modeli