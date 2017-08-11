HBO Hackerlara 250 Bin Dolar Teklif Etti, Anlaşmak istiyor!

HBO Game Of Thrones’un Yeni Bölümlerine Sahip Çıkamadı.

HBO Hackerlara 250 Bin Dolar Teklif Etti, Anlaşmak istiyor!

HBO Yeni Sezon Bölümlerini Çalan Hacker’lara 250 Bin Dolar Teklif Etti. Görünen o ki şirket durum değerlendirmesi yapıp anlaşmak istiyor.

Bir hafta önce, bilgisayar korsanı (veya bilgisayar korsanları), Game of Thrones’in son sezonunun dördüncü bölümünün senaryosunu internete sızdırdı. İnternete sızan bilgiler arasında Oyuncuların kişisel telefon numaraları bile yer aldı.

Bugün ise HBO’nun bug bounty program – hata hediye programı kapsamında söz konusu bilgisayar korsanı veya bilgisayar korsanlarına 250 bin dolarlık teklif yaptığını gösteren bir email deşifre oldu.

HBO Hackerlara 250 Bin Dolar Teklif Etti, Bug Bounty Program adı altında anlaşmak istiyor

Hata hediye programları – bug bounty program, genellikle kurumsal sistemlerde güvenlik kusurlarına işaret eden etik hackerlara sunulan nakit ödüller olarak bilinir. ancak bu hacker ve hackerlar HBO’ya zarar vermek için HBO’nun sistemindeki açıklardan istifade ettiler. Onlara teklif yapmak değişik bir hata gibi duruyor.

Anlaşılan durum değerlendirmesi yapan HBO yeni sezon senaryosunun sızmasını kendisi açısından çok daha zararlı görmüş ki teklifi belki de bir taktik gereği yapıyor. Zira Hediye’nin sonu belki de kelle avı olabilir.

HBO bu işten paçayı nasıl kurtaracak bende merak ediyorum. Öte yandan hackerların bu işten 12-15 milyon dolarlık beklentisi vardı. Bu rakamı kabul edecekler mi? Ben sanmıyorum.

HBO Hacker Leaks Message From HBO Offering $250,000 ‘Bounty Payment’ (EXCLUSIVE) on Variety