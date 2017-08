Şimdi de HBO Sosyal Medya Hesapları Hacklendi, Neler Oluyor?

HBO’nun Game Of Thrones bölümlerinin bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilmesin yankıları hala devam ederken şimdi de resmi sosyal medya hesabı ele geçirildi.

HBO resmen nefes bile alamıyor, Şirket yeniden dijital saldırıya uğradı ve şirketin sosyal medya hesaplarını hedef alan hackerlar bunda da başarılı olmuş gibi görünüyor.

OurMine adlı bilgisayar korsanlığı grubu, Şirketin Facebook ve Twitter hesaplarını ele geçirdiler. Onlar GoT bölümlerini çalmak yerine Şirkete bir uyarı mesajı vermekle yetindiler.

“Güvenliğini Test Et – test [their] security.”

OurMine, yüksek profilli sosyal hesapları hedeflediği için bilinir ve hatta Netflix ve Mark Zuckerberg’in Twitter hesaplarını geçmişte kullanmıştır.

BREAKING: Yet another hack problem for HBO tonight…this time to it’s social media accounts https://t.co/oCRuBsqx1e pic.twitter.com/AM1g7dHL0E

— Andrew Wallenstein (@awallenstein) 17 Ağustos 2017