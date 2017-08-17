Şimdi de HBO Sosyal Medya Hesapları Hacklendi, OurMine HBO’yu Uyardı

HBO Sosyal Medya Hesapları Hacklendi.

Şimdi de HBO Sosyal Medya Hesapları Hacklendi, Neler Oluyor?

HBO’nun Game Of Thrones bölümlerinin bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilmesin yankıları hala devam ederken şimdi de resmi sosyal medya hesabı ele geçirildi.

HBO resmen nefes bile alamıyor, Şirket yeniden dijital saldırıya uğradı ve şirketin sosyal medya hesaplarını hedef alan hackerlar bunda da başarılı olmuş gibi görünüyor.

OurMine adlı bilgisayar korsanlığı grubu, Şirketin Facebook ve Twitter hesaplarını ele geçirdiler. Onlar GoT bölümlerini çalmak yerine Şirkete bir uyarı mesajı vermekle yetindiler.

“Güvenliğini Test Et – test [their] security.”

OurMine, yüksek profilli sosyal hesapları hedeflediği için bilinir ve hatta Netflix ve Mark Zuckerberg’in Twitter hesaplarını geçmişte kullanmıştır.

HBO Sosyal Medya Hesapları Hacklendi

BREAKING: Yet another hack problem for HBO tonight…this time to it’s social media accounts https://t.co/oCRuBsqx1e pic.twitter.com/AM1g7dHL0E — Andrew Wallenstein (@awallenstein) 17 Ağustos 2017

OurMine yayınlarında, HBO ekibinden “güvenliklerini yükseltmek” için onlarla iletişime geçmesini istedi. Olayların arkasında neler olduğu belli değil – bir HBO sözcüsü ise Variety tarafından bu konu sorulduğunda yorum yapmayı reddetti – ancak söz konusu mesajlar sosyal medya hesaplarından silindi.

Bildiğiniz gibi Game Of Throne Bölümleri hacker tarafından ele geçirilmiş ve 6 milyon dolarlık bir rakam talep edilmişti. HBO ise yasal olarak 250 bin dolar gibi bir rakam teklif etmiş ancak kabul görmemişti.

,