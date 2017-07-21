HepsiBurada ÇEKBUL, Ürün Aramanın Kolay ve Eğlenceli Yolu

Ürün Aramanın Kolay ve Eğlenceli Yolu

HepsiBurada ÇEKBUL ! İnternetten arayıp bulma zahmetini ortadan kaldıran yeni özellik hakkında detaylı bilgiler!

Hepsiburada sunduğu teknolojik yeniliklere bir yenisini daha ekleyerek, ‘Hepsiburada Çekbul’ adlı özelliğiyle beğenilen ürünü internetten arayıp bulma zahmetini ortadan kaldırıyor. Hepsiburada Çekbul sayesinde ürünün fotoğrafı çekilerek tek tıkla bulunabiliyor ve istenilen ürün birkaç saniyede satın alınabiliyor.

Türkiye’nin Önde gelen lider e-ticaret platformlarından Hepsiburada, internetten alışverişi kolaylaştıran ve hızlandıran uygulamalarından birini daha hayata geçirdi. ‘Hepsiburada Çekbul’ adı verilen özellik sayesinde, gördüğü bir ürünü satın almak isteyen müşteri, fotoğrafını çekerek arama sözcükleri bile yazmadan ürüne Hepsiburada platformundan ulaşabiliyor.

HepsiBurada ÇEKBUL

İnternette bir ürüne ulaşmanın en kolay yolu

Hepsiburada Çekbul’un online alışveriş deneyiminde bir kilometre taşı olduğunu belirten Hepsiburada Pazarlama Başkanı Yüce Zerey;

“Hepimizin günlük hayatta yaşadığı deneyimlerden yola çıktık. Bir yerde bir ürün görürüz, adını bilemeyiz. Vitrinde bir ürün görürüz, fiyatını ve özelliklerini merak ederiz. Hepsiburada Çekbul bütün bu dertleri bitiriyor. Cep telefonundan Hepsiburada uygulamasına girip fotoğrafını çektiğimizde, ürün arkada çalışan yapay zeka teknolojisi sayesinde 1-2 saniyede Hepsiburada ürün listesinden bulunup müşterinin önüne geliyor” dedi.

Müşteriyi doğru anahtar sözcükleri bulma ve arama yaptığı zaman karşısına çıkan onlarca sayfada dolaşma zahmetinden de kurtardıklarını belirten Zerey; “teknolojinin sonu yok; biz de Hepsiburada olarak en yeni teknolojileri müşterilerimize sunmanın gururunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Önce giyim kuşamda kadınlar denedi, beğendi!

Hepsiburada Çekbul, test ve geliştirme aşamasında ilk olarak moda kategorisinde müşterilere sunuldu. Hepsiburada’nın yaptığı tüketici anketlerinde; özellikle kadın müşterilerin, sosyal ortamlarda görüp beğendikleri kıyafetleri internette aramak için Hepsiburada Çekbul’u sıklıkla kullandıkları ortaya çıktı. Hepsiburada Çekbul, gerekli altyapı geliştirmelerinden sonra bu ay itibarıyla Hepsiburada platformundaki tüm kategorilerdeki 10 milyon ürün için kullanılabilir hale geldi.

Nasıl Çalışıyor?

Hepsiburada mobil uygulamasına giriyorsun,

Beğendiğin ürünün fotoğrafını çekiyorsun,

Saniyeler içinde karşında görüyorsun,

Alışverişini yapıyorsun!

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