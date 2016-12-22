Hepsiburada Hediye Bulucu ile “ne alsam?” Derdini Bitirdi

Hepsiburada ‘Hediye bulucu’ bölümü açtı. Sevdiklerinize “ne alsam?” diye düşünmenize gerek yok.

Hepsiburada Hediye Bulucu özelliği devreye girdi.

30 kategoride 3 milyon ürün çeşitliliğiyle Türkiye’nin lider e-ticaret platformu olan hepsiburada; yılbaşı alışverişi yapacak olanların hem hediye seçme, hem de uzun alışveriş kuyruklarında bekleme zahmetini giderecek bir çözüm geliştirdi.

Hepsiburada hediye bulucu!

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte yılbaşı hediyesi seçme ve alma telaşının yaşandığı bu günlerde hepsiburada, en iyi yılbaşı hediyesini en kolay şekilde almak isteyenlere yılbaşı alışverişine özel hazırladığı bölüm ve “hediye bulucu” özelliğiyle rahat ve pratik bir alışveriş deneyimi yaşatıyor.

Yılbaşı alışverişi yapacak olanları uzun alışveriş kuyruklarında bekleme zahmetinden kurtaran hepsiburada, ayrıca yılbaşına özel ürünleri %60’a varan indirimlerle ve 9 taksit imkanıyla sunuyor.

Binlerce hediye arasından seçim yapmak çok kolay

Hepsiburada’nın yılbaşı alışverişine özel bölümünde hediye fikirlerinin yanı sıra, bu özel günü dışarda özel bir kıyafetle geçirmek isteyenler için kıyafet önerilerinden, yılbaşını evde sevdikleriyle geçirmek isteyenlere eğlenceli zamanlar geçirtecek yılbaşına özel oyunlara kadar yılbaşına dair birçok ürün bulunuyor. www.hepsiburada.com’un ana sayfasında yer alan yılbaşına özel bölüme girenler, binlerce ürün alternatifini kadınlara özel giyim ürünleri, çocuklara özel hediyeler, kişisel bakım, teknoloji ürünleri, outdoor ürünler gibi birçok kategori altında kolayca bulabiliyor. Bunun yanı sıra her kategoride en çok satan, en yeni, en yüksek tüketici puanlı ürünler ve en pahalı-ucuz ürünler listelenebiliyor.

Ne alacağına karar veremeyenler için akıllı çözüm: Hediye bulucu

Hepsiburada, sevdiklerine hangi hediyeyi alacağına dair fikri olmayanlara ve bu konuda zorlananlara da basit ve pratik bir yardım özelliği geliştirdi. Hepsiburada’nın “hediye bulucu” arama özelliği, kullanıcılarına sevdikleri için en doğru hediyeyi seçme ve kolay bir şekilde alma fırsatını sunuyor. Hediye seçimini bir keyfe dönüştüren “hediye bulucu” ile kullanıcılar öncelikle hediyeyi kime alacaklarını seçiyorlar. Ardından “hediye bulucu” kullanıcıların seçimi doğrultusunda birçok farklı kategoride fikirler sunuyor. Her bir kategori altında ise fiyata göre filtreleme seçeneğinin yanı sıra çok satanlar ve en yüksek puanlı ürünler sıralanıyor.

Aynı gün teslimat seçeneği ile yılbaşı hediyesini en kısa sürede kapıya getiren hepsiburada, mobil uygulaması ile de cep telefonundan tek tıkla satın alma ve ödemeyi gerçekleştiriyor.

Gülben Ergen’in yüzü olduğu hepsiburada’nın yılbaşı reklam filmi yayına girdi

Hepsiburada, yılbaşı kampanyasını Gülben Ergen’in rol aldığı yeni reklam filmiyle başlattı. 2016’nın Mart ayından beri hepsiburada’nın reklam yüzü olan Gülben Ergen, 2017’de de Türkiye’nin lider e-ticaret platformuyla çalışacak.

Hepsiburada