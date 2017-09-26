2018’de Her Akıllı Telefonda AI Yongası Olacak

2018’de muhtemelen her yeni amiral gemisi akıllı telefonda AI Yongası yer alacak.

Her Akıllı Telefonda AI Yongası Olacak, 2018’de Bunun Başlangıcı olacak.

Gelecek yılın en önemli aksesuarı AI Yongası – AI Çipi olacak.

Kore Yüksek Teknoloji Enstitüsünden Profesör Yoo Hoi-jun, Kore Herald’a şunları söyledi:

AI çipleri için rekabet dünyada o kadar yoğun ki, AI çip donanımlı akıllı telefonları gelecek yılın ikinci yarısında görebileceğiz.

Samsung yakın zamanda ticarileştirme umutlarıyla AI yongalarını üretmeye başlayacağını bildirdi.Eğer bu doğru çıkarsa bu çiplerle tüketici araçlarını üretmek için Huawei, Apple ve Microsoft bu fırsatı kaçırmaz. Ürettikleri cihazlara bu işlemcileri hızla yerleştirirler.

Söylentilere göre, Samsung’un bir sonraki büyük duyurusunun katlanabilir bir akıllı telefon olacağı söylentileri dolaşırken, sonraki Galaxy’de bir AI yongası – AI çipi görme olasılığımız daha da yüksek.

Huawei zaten Kirin 970 çipini açıkladığı modeli var, Apple’ın ise iPhone X’de benzer şekilde A11 bionic çipi ile birlikte geliyor. Bu nedenle 2018’in ikinci yarısında diğer modellerde zenginleştirilmiş AI yongalarını görmemiz çok yüksek.

Gelecek ile ilgili Tahmin! 2018’de Her Akıllı Telefonda AI Yongası Olacak

2018’de yeni amiral gemisi akıllı telefonlarda AI çipi olmazsa tüketici tarafından artık benimsenmeyeceğini tahmin etmek zor değil. Özellikle büyük üretici ve teknoloji şirketlerinin odak noktasında artık bir numarada AI – Yapay Zeka var.

Bu yarışın galibi ise en iyi AI yongasının – AI çipinin kendisinde olduğunu ispat eden şirket olacak.

Bixby gibi sanal asistanlar, bir AI işlemcisinden amiral gemisi akıllı telefonda çok güç çekecekler, buna hızlı cevap verecek ve karmaşık görevlerin altından kolayca kalkabilecek kapasiteye sahip olmak artık eskisinden daha fazla önemli hale geldi.

Samsung AI yongaları, diğer üreticilerin ürettikleri cihazları bu anlamda güçlendirebilir. Intel’i bu konuda geride bıraktıkları da söylenebilir.

2018’den itibaren dahili AI yongası içermeyen bir akıllı telefonu tercih etmek bir yanlış sayılabilir. Göreceğiz!

Kore Herald

Her Akıllı Telefonda AI Yongası Olacak!