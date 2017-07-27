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Gezegendeki Her 7 veya 8 Kişiden Biri, Günlük 1 Milyar Kişi WhatsApp Kullanıyor

27 Temmuz 2017 - 13:44 Mobil Uygulamalar
Gezegendeki Her 7 veya 8 Kişiden Biri, Günlük 1 Milyar Kişi WhatsApp Kullanıyor

WhatsApp’ın Aktif Kullanıcı Sayısını Biliyor musunuz?

Her gün 1 Milyar Kişi WhatsApp Kullanıyor. Gezegendeki her 7 yada 8 kişiden biri bu uygulamayı kullanıyor.

WhatsApp yeni bir kilometre taşına daha ulaştığını duyurdu. Gezendeki Her 7 veya 8 Kişiden Biri yani 1 Milyar Kişi her gün WhatsApp kullanıyor.

Geçtiğimiz yıl aylık 1 milyar aktif kullanıcısı olduğunu açıklayan WhatsApp bugün her gün 1 milyar aktif kullanıcıya hizmet verdiğini açıkladı.

Bu, Facebook’un dijital iletişimdeki hakimiyetinin bir tam bir göstergesidir.

Tüm Facebook platformları için günlük aktif kullanıcı sayısı için tam bir rakam yok, Instagram 700 milyon, Messenger 1.2 Milyar ve Facebook için 3 Milyar aylık aktif kullanıcı sayısı açıklanıyor.

Her gün 1 Milyar Kişi WhatsApp Kullanıyor, peki daha artar mı?

Yine de dünyada çok fazla insan var – bu yüzden Facebook’un daha nereye gideceğini merak ediyoruz. Facebook’ın hemen hemen tüm hizmetlerinin yasaklandığı 1.4 milyar’lık Çin pazarını ele geçirebilirse bu rakamlar biraz daha da büyüyebilir.

 

Connecting One Billion Users Every Day on WhatsApp Blog.

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