HGS Cezaları Soyguna Dönüştü, Aşırı Yoğunluktan İtiraz N’mümkün!

HGS Cezaları Soyguna Dönüştü, Vatandaş Şaşırdı Kaldı!

HGS Cezaları Soyguna Dönüştü, OGS’si Olana da HGS Cezası Geliyor. Aşırı Yoğunluktan cezalara itiraz bile edilemiyor.

KaraYolları genel Müdürlüğü tarafından 2016 yılına ait HGS geçiş ihlali ceza tebligatları araç sahiplerine gönderildi. Ancak bundan sonra sorunlar ve resmen soyguna dönüşen uygulamaların ardı ardı kesilmedi.

Sorunlar bir biri ardına artıyor.

Olmayan Aracına ait HGS cezası geleninden, Engelli gaziye gitmediği Otoyoldan gelen cezaya, Babamda olduğu gibi hiç gitmediği İzmit’ten OGS’si olan Aracına HGS cezası gelenine kadar; muhtemelen milyonlarca vatandaş bu mağduriyeti dibine kadar yaşıyor.

Ceza rakamları 11 Kat olan bedellerin en azı 38.5 TL geliyor. Rakam küçük olupta uğraşmak istemeyen vatandaştan resmen haraç alınıyor. Zira uğraşmaktansa ödemesi daha kolayına gidiyor vatandaşın.

Peki HGS Cezasına Nasıl itiraz Ediliyor?

Gelen tutanaklı Ceza yazısında; İdari Para cezası adı altında tam 10 kat geçiş ücreti alınıyor. 1 de sizin geçiş ücretinizi ekleyin oldu size 11 Kat.

Telefonlar Aşırı Yoğunluktan Daha Sonra deneyin Diyor!

0.850 460 60 60 nolu telefon numarasında arayıp itiraz edebileceğimiz söyleniyor ancak aradığınızda Aşırı Yoğunluktan Müşteri Temsilcilerimiz cevap veremiyor denip, daha sonra aramanız tavsiye ediliyor!

E-Posta ile itirazda Posta Kutusu Dolu Olduğu için geri dönüyor!

Telefonla sonuç alamadınız, hgs@kgm.gov.tr adresine itirazınızı email atmanız söyleniyor tutanakta. işin komik tarafı merâmınızı anlatan bir güzel dilekçe kıvamında bir yazı yazmak için muhtemelen 10 dakika belki daha fazlanızı harcayarak bir yazı hazırlayıp göndermek için uğraşıyorsunuz ve gönderiyorsunuz.

Tam oh dediniz! o da ne posta kutunuza gönderdiğiniz email’in gönderdiğiniz posta adresinin Posta Kutusu kapasitesi Dolu olduğundan dolayı gitmediğini – kabul edilmediğini gösteren mesaj ile karşılaşıyorsunuz.

Faks Numarası ise Sürekli Meşgul

Buradan sonra bir de faks var.

0312.801.04.04 – 0312.801.05.05 – 0312. 801.06.06 faks numaralarına itiraz dilekçenizi göndermeniz isteniyor. Ancak onada ulaşmak ve düşürmek ne mümkün. Sürekli meşgul.

Şimdi EN ÖNEMLİ SORU? itiraz etmek için Uğraşmak mı? Yoksa Bu soyguna Lanet olsun deyip boyun eğmek mi?

Eminim bir çok kişi uğraşmadan hazır indirimli dönemde 29,75 TL ödeyip. Başımın gözümün sadakası olsun diyerek ödüyor.

İtiraz için Uğraşmak ve en yakındaki KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE gidip itiraz da bulunmakta mümkün, ancak muhtemelen rakamı 40 lira seviyesinde olanlar için özellikle bu çaba da astarı yüzünden pahalıya gelecektir.

Bu arada babamda olduğu gibi muayenesine denk gelenler için bu cezalar muayene öncesi engel oluşturmakta onu da hatırlatmakta fayda görüyorum.

Bana göre itiraz edemediğimiz HGS cezaları resmen soyguna dönüştü.

İtiraz etmek pek mümkün olmuyor ve oldukça zorlu bir işe dönüşmüş durumda. Dediğim gibi OGS’si olana bile HGS cezası gelebiliyor.

Peki bana HGS cezası Gelmiş mi Nasıl Kontrol ederim?

HGS Geçiş İhlali Sorgulama için Tıklayabilirsiniz

HGS Cezaları Nereye Ödeniyor?

Ödemeler EN yakın PTT Şubelerinde ödeniyor, (Ödemeler On-line olarak Ptt merkez ve Şubelerindeki Posta WEb sisteminden yapılabilir deniyor) Bankalardan Ödeme alan görmedim.

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