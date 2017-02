Hindistan’da 4500$ üstü nakit işlemler yasaklandı! Hindistan Kara Para savaşında yeni önlemler!

Hindistan’ın kara para karşısında yürüttüğü savaş, birkaç yeni politikaya ve geç saatlerde kadar çıkan yeni yasalara yol açıyor. Bunlardan en yenisi Maliye Bakanı Arun Jaitley tarafından Çarşamba günü Parlamentodaki Birlik Bütçesi sunumunda ilan edildi.

Yeni yasa ile 1 Nisan’dan itibaren tüm nakit işlemlerini 300.000 RS ile sınırlandırdı. Yaklaşık yaklaşık 4.500 dolar olan bu sınırı aşan nakit hareketleri yasadışı kabul edilecek.

1.3 Milyonun kullandığı ve yüksek değerli paraların yüzde 86’sı nakit olarak insanların elinde çılgınca kullanılıyor.

Hindistan bu denli yüksek nakit akışının arasına karışan kara para ile başa çıkmaya çalışıyor.

Bu karar ile ilgili tavsiye Kara Para ile ilgili özel Soruşturma Ekibi (SIT) tarafından verilmişti ve görünen o ki hükümet bu tavsiye kararına uyuyor.

Yüksek değerli nakit işlemleri, alıcıların daha düşük damga vergisi ödemeye çalıştıkları gayrimenkül sektöründe kullanılıyor.

Karar pek memnuniyet verici değil, işte bazı tepkiler.

Ha! No cash transaction above 3 lakh to be allowed. Guess Real Estate will be hit. #Budget2017

— Chitra Narayanan (@ndcnn) 1 Şubat 2017