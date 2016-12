Honda 100 Milyon Thanks, Honda 100 Milyonuncu Otomobilini Üretti!

Honda 100 milyonuncu otomobili üretti.

Honda 100 Milyon Thanks – Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden Honda Motor Co Ltd küresel çapta gerçekleştirdiği 100 milyon adetlik üretim başarısıyla önemli bir kilometre taşına ulaşarak dünya otomobil endüstrisinin tarihine geçti.

Honda Üretim Tarihi – Honda 100 Milyon Thanks

Honda otomobil üretimine 1963 yılında başladı. Saitama Fabrikasında üretilen ve markanın ilk seri üretim modeli olan T360 mini boy bir kamyonetti. Honda aynı yıl küçük boy bir spor otomobil olan S500 modelini Hamamatsu Fabrikasında üretmeye başladı. Otomobil üretimine ve bu alanda büyümeye odaklanan marka 1964 yılında ise sahip olduğu üretim teknolojileriyle bilgi birikimi ve deneyimi kullanarak sadece otomobil üretimi için Sayama Fabrikasını devreye aldı.

Honda S600

Yeni tesis orta boy spor otomobil S600 modeli ile üretimine başladı. 1967 yılında ilk mini sınıf modeli N360 modelini üretim programına dahil eden Honda takip eden yıllarda ürün gamını ve ürün gamıyla birlikte üretim adetlerini yıldan yıla arttırmaya devam etti. Markanın büyümesinde tüm dünyada sadık bir hayran kitlesine sahip olan Civic, Accord, CR-V ve Jazz (bazı pazarlarda Fit olarak biliniyor) modellerinin payı büyük. Honda bu süre boyunca yerel pazarların ihtiyaçlarını karşılamak üzer özel modeller de geliştirdi ve üretti.

Şirket kurulduğu günden itibaren faaliyetlerini ve büyümesini küresel bir bilinçle planladı ve yürüttü. 1969 yılında minik sınıf N600 ve minik kamyonet TN360 modellerini yerel bir firma ile işbirliği anlaşması yaparak Tayvan’da üretmeye başladı. Bu aynı zamanda Honda’nın Japonya dışındaki ilk üretimi olma özelliğine de sahip.

Honda Accord Üretmeye Başladı!

Uluslararası pazarlarda daha etkin olma bilinciyle hareket eden Honda 1982 yılında ABD’nin Ohio eyaletinde Accord modelini üretmeye başladı. Böylece Accord markanın Japonya dışında kendi tesisinde ürettiği ilk model olarak öne çıkarken aynı zamanda ABD’de üretimi gerçekleştirilen ilk Japon otomobili (Honda’nın kaynaklarına göre) olarak tarihe geçti.

Müşteri odaklı ürünler sunma felsefesiyle dünyanın dört bir yanındaki müşterilerin beklentilerini karşılayan ürünler geliştiren Honda bu yaklaşımla Asya, Avrupa, Güney Amerika ve Çin de dahil dünyanın farklı bölgelerinde otomobiller üretti. Büyümesini sürdüren Honda 18 farklı ülke ve lokasyonda birbirini tamamlayan ve esnek üretim imkanı sunan 34 üretim tesisiyle global pazarlara nitelikli ürünler sunmaya devam ediyor.

Honda 54 yıl sonra 100 Milyona adete ulaştı

Honda bütün bu çabalarının sonucu olarak otomobil üretimine başladıktan 54 yıl sonra Eylül 2016’da 100 milyon adede ulaşan üretimiyle önemli bir kilometre taşına imza attı. Motosiklet ve diğer ürünler de dahil edildiğinde Honda bugün gelinen noktada 560 milyon adetlik bir üretim başarına imza atmış durumda.

Honda 100 Milyon Thanks

Sahip olduğu bilgi birikimi ve deneyimle küresel pazarlarda nitelikli ürünler sunmaya devam eden Honda’nın başarısını değerlendiren Honda Motor Co Ltd Başkan ve CEO’su;

Takahiro Hachigo:

“Tüm dünyadaki müşterilerimizin takdiri sayesinde bugün gelinen noktada 100 milyon adetlik bir üretim başarısını imza atmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. İnsanların günlük hayatlarını kolaylaştırmaya devam ederken sürüş keyfini en üst düzeyde sunma yaklaşımıyla otomobiller geliştiren ve üreten Honda olarak bu yaklaşımı kurucumuzdan devraldık ve otomobil üretiminin temel dayanak noktası olarak kabul etmekteyiz. Honda olarak bir sonraki 100 milyon müşterimize ulaşmak için nitelikli ve heyecan uyandıran otomobiller sunmaya devam edeceğiz.” dedi.

Honda’nın kilometre taşları – Honda 100 Milyon Thanks!

1948 Honda Motor Co. Ltd kuruldu

1963 Saitama Fabrikasında mini kamyonet T360’ın üretimi başladı

1969 Honda’nın Japonya dışındaki ilk üretimi olarak minik sınıf N600 ve minik kamyonet TN360 modellerinin üretimi Tayvan’da başladı.Aynı yıl N360 modeli Malezya’da üretimi başladı.

1975 Civic ve diğer modellerin üretimi Endonezya’da başladı.

1978 Küresel çapta toplam 5 milyon üretim adedi gerçekleşti.

1982 Accord modelinin üretimi ABD’de başladı.

1983 Küresel çapta toplam 10 milyon üretim adedi gerçekleşti.

1984 Accord modelinin üretimi Tayland’da başladı.

1986 Accord modelinin üretimi Kanada’da başladı.

1990 Küresel çapta toplam 20 milyon üretim adedi gerçekleşti.

1992 Accord modelinin üretimi İngiltere’de başladı.

1994 Civic modelinin üretimi Pakistan’da başladı.

1995 Küresel çapta toplam 30 milyon üretim adedi gerçekleşti. Accord modelinin üretimi Meksika’da başladı.

1997 Civic modelinin üretimi Türkiye ve Brezilya’da başladı. City modelinin üretimi Hindistan’da başladı.

1999 Küresel çapta toplam 40 milyon üretim adedi gerçekleşti. Accord modelinin üretimi Çin’de başladı.

2003 Küresel çapta toplam 50 milyon üretim adedi gerçekleşti.

2005 Türkiye’de Civic sedan modeline ek olarak City modelinin üretimi başladı.

2015 Accord modelinin üretimi Nijerya’da başladı.

2016 Küresel çapta toplam 100 milyon üretim adedi gerçekleşti.

Honda 100 Milyon Thanks!