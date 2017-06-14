Honda CES ASIA 2017’de Teknoloji Şovu Yaptı, Honda NeuV

HONDA, CES ASIA 2017’DE TEKNOLOJİ ŞOVU YAPTI

Honda CES ASIA 2017 ‘de yaşam kalitesine odaklı teknolojilerini tanıttı.

Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden Honda, CES Asia 2017’ye adeta teknoloji çıkartması yaptı. İnsanların yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla yeni değerler yaratmak için çalışmalarına devam eden Honda, Çin’de yapay zeka, büyük veri ve robot teknolojilerini de içeren bir dizi inovasyon tanıttı.

Honda Motor Co., Şangay, Çin’de kapılarını açan tüketici elektroniği ve tüketici teknolojileri fuarı CES Asia 2017’de “Kooperatif Mobilite Ekosistemi” teması altında bir dizi yenilikçi teknolojiyi tanıttı.

“Emotion engine” adı verilen yapay zeka teknolojisine ve otomatik sürüş fonksiyonuna sahip bir elektrikli şehir içi ulaşım aracı konsepti Honda NeuV ve Honda‘nın robotik araştırmalarıyla geliştirdiği denge kontrol teknolojisini bünyesinde barındıran konsept motosiklet Honda Riding Assist de dahil birçok yeni teknoloji ve inovasyon CES Asia 2017 ziyaretçileriyle buluştu.

İnsanların yaşam kalitesini yükseltmek üzere yeni değerler yaratmak için çalışmalarını sürdüren Honda, yapay zeka, büyük veri ve robot teknolojilerini kullanarak yeni teknolojiler ve inovasyonlar geliştirmeye devam ediyor.

Honda CES ASIA 2017 Yeni Teknolojiler ve İnovasyon

Ar-Ge Merkezi X Operasyon Sorumlusu Tsutomu Wakitani, Honda’nın geçmişte bir şeyleri yapma sanatı MONO-ZUKURI ile hareket ettiğini ve bundan sonraki süreçte ise yeni deneyimler yaratma sanatı KOTO-ZUKURI ile hareket edeceğini ifade etti.

“Honda, insanların başkalarıyla bağlantı kurmalarına yardımcı olan ürün ve hizmetler sunarak yeni değerler yaratacak ve donanıma odaklanan geleneksel mekanik mühendislik teknolojilerine ek olarak yapay zeka ve büyük veri gibi yazılım teknolojilerini ve robotik gibi yeni teknolojileri de kullanarak müşterileriyle duygusal bir bağ oluşturacak.” şeklinde konuşan Tsutomu Wakitani sözlerine şöyle devam etti: “Honda bu yılın nisan ayında Honda’nın yenilik ve inovasyon çabalarını küresel düzeyde hızlandırmaya odaklanacak olan yeni şirketi Honda R&D Innovations’u Silikon Vadisinde kurdu. Yeni alanlarda değer yaratmayı hedefleyen Honda ayrıca mevcut motosiklet, otomobil, güç ürünleri ve HondaJet iş birimlerinden bağımsız olarak yine bu yılın Nisan ayında yeni bir Ar-Ge operasyon merkezi olan Ar-Ge Merkezi X’i faaliyete soktu.”

“Ar-Ge Merkezi X başlangıç olarak robotik ve ardında yatan yapay zeka teknolojilerine odaklanacak. Ar-Ge Merkezi X Bununla birlikte; gerçek dünyada yaşanan değişimlere paralel olarak hedef alanlarını esnek bir şekilde değiştirmeyi hedefliyor.” diyen Tsutomu Wakitani geçtiğimiz yılın son baharında Tokyo’da faaliyete geçen Honda Ar-Ge İnovasyon Laboratuvarı’nı da değerlendirdi: “Honda Ar-Ge İnovasyon Laboratuvarı; Honda mühendisleri ve araştırmacılarının Honda dışından uzmanlar ve araştırmacılar ile işbirliği yapabilecekleri bir mekan olarak önemli bir rol üstleniyor; Söz konusu işbirliği Ar-Ge Merkezi X’in yapay zeka teknolojileri üzerine araştırma ve geliştirmelerini hızlandırma noktasında çok önemli.” dedi ve sözlerini: “Honda, IT ve elektrikle geleceğe hazırlanma alanlarında yaşanan değişikliklerle dünyaya öncülük eden Çin’deki inovasyonlarını da hızlandırmayı hedefliyor.” şeklinde tamamladı.

Honda NeuV – Honda CES ASIA 2017

“Emotion engine” adı verilen yapay zeka teknolojisiyle donatılan otomatik elektrikli şehir içi ulaşım aracı konsepti olan NeuV; sürücünün yüz ifadelerine ve/veya ses tonuna dayanarak stres durumunu belirliyor ve sürüş güvenliğini desteklemek için sürücüye yardımcı oluyor.



Dahası NeuV sürücünün yaşam biçimini ve tercihlerini de öğrenerek duruma göre farklı seçenekler de önerebiliyor. NeuV ayrıca sahibi tarafından değil, ancak sahibinin izniyle bir başkası tarafından sürüldüğünde diğer bireye sürüş paylaşımı önerisinde de bulunabiliyor. Honda, NeuV ile otomatik sürüş teknolojileri ve yapay zeka gibi teknolojilerle daha da gelişecek olan mobilite ürünlerinin potansiyelini keşfediyor, araştırıyor.

Honda Riding Assist

Honda Riding Assist, Honda’nın insansı robot ASIMO ile tanıttığı ve insansı robotlar üzerine yaptığı araştırmalarla hayata geçirdiği; denge kontrol teknolojilerini kullanarak geliştirdiği deneysel bir motosiklet modeli. Honda, bu konsept modelin dünya lansmanını CES 2017’de gerçekleştirdi.



Bir binici olsun ya da olmasın, Honda Riding Assist kendi kendini dengeliyor ve kendi başına ayakta durabiliyor. Sürücünün belli bir dereceye kadar dengesini kaybetmesi halinde motosiklet kendi dengesini koruyor ve düşük hızlı sürme; durma ve manevra esnasında düşme riskini azaltıyor. Honda Riding Assist aynı zamanda normal sürüş koşullarında mevcut motosiklet modellerine eşdeğer bir manevra kabiliyeti sunuyor. Honda Riding Assist, Honda’nın motosikletlerin gezi ve günlük kullanımını daha eğlenceli hale getirme önerisi.

UNI-CUB β – Honda CES ASIA 2017

UNI-CUB β, “insanlarla uyum” temasıyla geliştirilen kişisel bir mobilite ürünü olup insanların hareket halinde olduğu alanlarda kullanılabiliyor. Honda’nın tescilli denge kontrol teknolojileri ile donatılan UNI-CUB β; bireye vücut ağırlığını kullanarak ileri, geri, yana ve çapraz hareket etme özgürlüğü sağlıyor. UNI-CUB β, API uyumlu ROS (Robot İşletim Sistemi) ile donatılmış durumda. UNI-CUB β bu sayede uzaktan kumanda edilebiliyor. Böylece insansız teslimat hizmeti veya önceden programlanmış rotalar üzerinde konuklara eşlik etmek veya yol göstermek gibi birçok alanda kullanılabiliyor. Honda, çeşitli yaratıcı yollarla “ridable IoT” olarak kullanılabilen bu kişisel mobilite aracının yeni potansiyellerini araştırmaya ve geliştirmeye devam edecek.





Honda CES ASIA 2017