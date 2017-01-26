HP Batarya Problemi, 101 Bin Dizüstü Bilgisayarı Geri Çağırdı

HP Batarya Problemi ortaya çıkan 101 Bin Dizüstü Bilgisayarı geri çağırdı.

HP Batarya Problemi olan markalar arasına girdi. Bu kez bilgisayar devi HP’nin başı alev alan bataryalar yüzünden dertte.

HP, geçtiğimiz Haziran ayında piyasaya sunduğu HP, Compaq, HP ProBook, HP Envy, Compaq Presario ve HP Pavilion dizüstü bilgisayarlarındaki pillerde ortaya çıkan “yangına sebebiyet verme riski” yüzünden geri çağırdı.

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Hp’den yapılan açıklamada geri çağırma sebebi olarak “pillerin aşırı ısınmasının yangın çıkarma riskine sahip olması” gösterildi.

Hangi ülkeler etkilendi?

Geri çağırma, Mart 2013 – Ekim 2016 arasında ABD’de satılan 101.000 dizüstü bilgisayar pilini etkiliyor. Computerworld haberine göre Kanada ve Meksika’da etkilenen ülkeler arasında.

Health Canada yer alan habere göre söz konusu problem ile ilgili tek bir şikayet aldı ve kimse bundan dolay yaralanmadı denildi. ABD’de ise bu konudaki şikayet sayısı şu anda 8. Dizüstü bilgisayar aşırı ısınmadan dolayı alev aldı ve yandı. Meksika’da ise henüz böyle bir vaka ortada yok ancak yine de geri çağırma programına dahil edildi.

HP Türkiye Açıklama yapmadı!

HP Türkiye’den henüz bu kapsamda bir açıklama yapılmadı.

Dizüstü bilgisayarınızın pilinin geri çağırma programının bir parçası olup olmadığını görmek için pilinizin alt kısmına bakın ve aşağıdakilerden herhangi biriyle başlayan bir kod olup olmadığına dikkat edin.

HP Batarya Geri Çağırma Programına Dahil olan HP Modelleri – Hangi HP modelleri geri çağırıldı?

6BZLU

6CGFK

6CGFQ

6CZMB

6DEMA

6DEMH

6DGAL

6EBVA

HP etkilenen tüm müşterilerinin en kısa zamanda geri getirmesi konusunda özellikle uyardı. Neyse ki piller çıkarılabilir olduğundan direkt prizde pili çıkararak kullanmaya devam edebilirsiniz.

Pil Değişimi Ücretsiz! Hp Batarya Problemi

Her bir “doğrulanmış, uygun pil” için Hp ücretsiz bir pil değişimi sağlayacağını açıkladı.

HP Batarya Problemi, 101 Bin Dizüstü Bilgisayarı Geri Çağırdı? Hangi Modeller Etkilendi. Hp Batarya Problemi Kontrol Et! Model Numaraları!

HP Türkiye’nin bu konuda bir açıklaması olmadığı için kesin bir şey söyleyemiyorum. Ancak özellikle yurt dışı seyahatlerinde bu modellerden alıp kullanan kişilerin yukarıda yer alan model numaralarını dikkatle kontrol etmelerinde fayda var. Benden hatırlatması!

Mashable